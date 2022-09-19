Зарплата сотрудников региональных министерств и ведомств будет зависеть от удовлетворенности граждан

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С сентября в KPI сотрудников областных министерств и ведомств будет зависеть от того, понравился ли гражданам ответы власти на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Таким образом правительство Самарской области совместно с ЦУР решили дисциплинировать чиновников более качественно отрабатывать жалобы в ПОС. Плановый показатель по удовлетворенности, который ставит перед регионами Минцифра должен быть не менее 60%. В третьем квартале 2022 года 61% жителей области после обращения в ПОС остались довольны. Также в ближайшее время при оценке работы региональных органов власти в ПОС будет оцениваться своевременность ответов на Госуслугах.

Информация о достижении министерствами и ведомствами значения указанного показателя будет ежемесячно формироваться Центром управления регионом Самарской области и направляться в администрацию Губернатора Самарской области.

Первые значения нового показателя уже направлены ЦУР и будут учтены при выплате заработной платы за сентябрь 2022 года.

Платформа обратной связи " Госуслуги. Решаем вместе" - востребованная площадка коммуникации жителей Самарской области и власти. С 1 января 2022 года на нее поступило более 62 тыс. сообщений.

Важно отметить, что по итогам 2021 года Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству сообщений: их было более 208 тысяч – это 6 место среди субъектов РФ и 1 место в Приволжском федеральном округе.



Что такое ПОС

Это единое окно цифровой обратной связи, которое дает возможность:

принимать и обрабатывать сообщения через Госуслуги, направлять их в компетентный орган;

быстро анализировать и вести контроль поступающих сообщений, следить за сроками их отработки;

получать обратную связь от гражданина, насколько он доволен ответом и решением вопроса.

Отправить сообщение в ПОС можно через:

формы на портале Госуслуг;

мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;

виджеты ПОС на сайтах органов госвласти и организаций.

Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете Госуслуг.