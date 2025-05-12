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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда Самарской области и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.

За последний месяц рынок труда Самарской области достиг конкуренции в 5,7 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем. Однако в отдельных профессиональных областях нехватка кадров сохраняется.

Наиболее сильный дефицит людей по итогам апреля наблюдается в сфере «Медицина, фармацевтика». Уровень конкуренции здесь составляет 1,9 резюме на вакансию (-0,2 пункта за месяц) при норме в 4,0-7,9. Количество резюме соискателей уменьшилось на 6%, а число предложений работодателей увеличилось на 3%. Заработная плата (медиана) в медицине составляет 60 тыс. рублей, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее.

В «Розничной торговле» по итогам апреля конкуренция составила 2 резюме на вакансию. Ее уровень снизился на 0,2 пункта, на что повлияло снижение количества резюме на 6% при росте числа вакансий на 2%. Предлагаемая заработная плата в рознице прибавила 4,8% за месяц и составила 47,5 тыс. рублей.

Напомним, что медиана предлагаемой зарплаты в целом по Самарской области составляет 62,6 тыс. рублей.