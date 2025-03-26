За последние 10 лет спрос на специалистов по анализу данных и ML в Самарской области вырос в 26 раз

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Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за последние 10 лет количество вакансий по анализу данных и машинному обучению (ML) в России увеличилось почти в 30 раз. При этом максимальные темпы прироста наблюдались в течение 4 лет — предложения о работе выросли в 2,5 раза. Одна из лидирующих по росту спроса регионов – Самарская область, там с 2014 года вакансий стало в 26 раз больше.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в 2024 году стали ML-инженеры (максимальные медианные зарплаты достигают 590 тыс. руб.), специалисты по анализу данных (470 тыс. руб.) и инженеры по безопасности высоконагруженных систем, или SRE-инженеры, (400 тыс. руб.). Следом идут инженеры данных (365 тыс. рублей) и инженеры по компьютерному зрению (324 тыс. рублей).

По данным hh.ru, активнее всего на работу привлекают специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет (такое требование содержится в 48% вакансий), а также от 3 до 6 лет (44% вакансий). Спрос на начинающих специалистов также растет — за прошлый год число предложений для них увеличилось на 44%.



Навыки и образование

Основные требования к кандидатам включают владение Python, SQL и C++, базовыми алгоритмами, знание работы с большими данными, а также развитые коммуникативные и аналитические навыки.

Как отмечают аналитики hh.ru, среди начинающих специалистов особенно востребованы выпускники ведущих вузов — МФТИ, НИУ ВШЭ и МГУ, которые дополнительно получили прикладную подготовку в Школе анализа данных Яндекса или на специализированных курсах, направленных на решение реальных кейсов.



Тренды

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы могут усложниться технологии в областях LLM, генеративного ИИ и видеообработки, а также продолжится активная интеграция машинного обучения в бизнес-функции — маркетинг, логистику и производство. Также ожидается рост востребованности MLOps-специалистов, инженеров данных и специалистов по нейросетям, экспертов в NLP, CV, рекомендательных системах и видеоаналитике. Требования к навыкам работников будут конкретизироваться.



Методология проведения исследования

В ходе исследования были проанализированы вакансий и резюме ML и DS-специалистов, размещенных на hh.ru в период с 2014 по 2024 год, а также проведены глубинные интервью с тимлидами и продуктовыми менеджерами ведущих IT-компаний, а также IT-рекрутерами.