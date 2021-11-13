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За первый день распродаж самарцы потратили около 134 млн рублей

13 ноября 2021 10:45
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За первый день распродаж самарцы потратили около 134 млн рублей

В текущем году “11.11” длится ровно 3 дня, с 11 по 13 ноября. Россияне заранее начали готовиться в акции — накануне старта распродажи пользователи Ozon почти 4 млн раз добавили в корзины самые популярные товары из акционного ассортимента. За первый день самарцы потратили на Ozon около 134 млн рублей, это в 5,3 раза больше,  чем год назад. Количество заказов выросло почти в 6 раза год к году.

В прошлом году период распродаж на Ozon начался заранее — после длинного периода pre-sale в октябре сама акция “11.11” длилась 7 дней. В текущем году “11.11” длится ровно 3 дня, с 11 по 13 ноября. Россияне заранее начали готовиться в акции — накануне старта распродажи пользователи Ozon почти 4 млн раз добавили в корзины самые популярные товары из акционного ассортимента. Ажиотаж на распродаже был рекордным в истории Ozon: уже в первый час акции клиенты делали 5 тысяч заказов в минуту. К 10 часам утра оборот площадки уже превысил прошлогодний показатель. Количество заказов в годовом сопоставлении выросло почти в 6 раз.

Жители Самары и области также активно принимают участие в мегараспродаже. Самарцы используют акции как возможность выгодно приобрести желаемые товары. Во время больших промоакций цены зачастую снижаются до минимально возможных — на некоторые товары скидка может достигать 85-90%. Это дает хороший триггер к совершению покупок, многие из которых пользователи планируют заранее. За первый день самарцы потратили на Ozon около 134 млн рублей, это в 5,3 раза больше,  чем год назад. Количество заказов выросло почти в 6 раза год к году. Быстрее всего рос спрос на ювелирные украшения, товары для туризма, охоты и рыбалки, бытовую технику, игры и консоли. Самыми популярными товарами у жителей региона стали пятилитровый гель для стирки, тонометр, тушь для ресниц, средство для педикюра и ежедневник. Самым большим в регионе стал заказ, состоящий из 100 акционных товаров. Пользователь потратил 63 тысячи рублей с учетом скидок.

Чтобы поддержать продажи предпринимателей в высокий сезон, маркетплейс направил на продвижение и поддержку товаров продавцов в период распродаж 2 млрд рублей. Ozon сделал особый фокус на продвижении акции в регионах — так, в “11.11” в 2021 году принимают участие более 600 продавцов из Самарской области.

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