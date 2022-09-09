За обслуживание Дворца спорта в Самаре заплатят 28,5 млн рублей

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Работы должны быть проведены до конца июня 2023 года.

Государственное автономное учреждение Самарской области «Самара арена» ищет подрядчика для комплексного обслуживания и содержания инженерных систем и оборудования Дворца Спорта имени Владимира Высоцкого. Начальная цена контракта составляет 28,5 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Контракт предусматривает техобслуживание систем электро- и теплоснабжения, внутреннего и наружного водопровода, вентиляции и кондиционирования. Также подрядчик будет отвечать за систему холодоснабжения и водоподготовку ледовых полей, слаботочные системы, автоматизацию КИП, подъемные механизмы, кухонное оборудование и пожарную безопасность.

Услуги будут оказываться с 1 октября 2022 по 30 июня 2023 года включительно. Победителя торгов определят 19 сентября, пишет СитиТраффик.