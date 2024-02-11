Южная Корея хочет оставить за собой право в будущем работать на российском рынке

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О том, что крупный в прошлом партнер хотел бы однажды вернуться к сотрудничеству, рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

«В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок, — сказал Желоховцев. — Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях».

Дипломат также признал, что отношения двух стран сейчас «переживают непростые времена». При этом еще несколько лет назад они считались достаточно перспективными с экономической точки зрения. Настрой Сеула на сотрудничество в будущем МИД России приветствует, но выводы будет делать по конкретным шагам Южной Кореи, пишет Лента.

«В этой связи хотел бы подчеркнуть, что возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны», — заключил Желоховцев.