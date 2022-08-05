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Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз

5 августа 2022 18:59
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Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз

За год выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз. Об этом рассказал директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик в пятницу, 5 августа.

«Если в июле прошлого года 15 банками было выдано всего 11 782 закладных, то в июле этого года кредитные организации России выдали гражданам уже более 109 500. Всего в стране на данный момент выдано более 300 400 электронных закладных по ипотеке», — сказал он.

С помощью электронной закладной банк может после погашения ипотеки без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель жилья может свободно распоряжаться недвижимостью почти сразу после погашения кредита, ему не обязательно посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии «бумажной» закладной.

Такие закладные упрощают людям жизнь и позволяют не ходить в офисы, закрывать ипотеку, собирать различные бумажки. Электронная закладная позволяет банку после погашения ипотечного кредита без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель жилья может свободно распоряжаться недвижимостью почти сразу после погашения кредита без необходимости посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии «бумажной» закладной.

Как отметил Олег Комлик, ДОМ.РФ был в числе первых на рынке кредитных организаций, выпустивших электронную закладную. Сейчас он выдает их во всех региональных отделениях, а также проводит пилоты по выдаче с участием агентов банка. В 2020 году банк первым на рынке обеспечил секьюритизацию пула ипотечных кредитов, полностью обеспеченного е-закладными, пишут "Известия".

В 2021 году по предложению Банка России, Минфина и Минцифры команда ДОМ.РФ совместно с Росреестром и Ассоциацией ФинТех (АФТ) разработала и испытала решение по оптимизации взаимодействию регистраторов с депозитариями для выпуска электронных закладных с использованием технологии распределенных реестров.

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