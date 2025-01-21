Выходим на международные рынки: какие мероприятия доступны для экспортеров Самарской области

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Внешнеэкономическая деятельность - один из способов развития предприятий малого и среднего бизнеса, настройка новых каналов сбыта, поиск новых партнеров. Предпринимателю важно быть в курсе последних тенденций и возможностей экспорта. Министерство экономического развития региона и центр «Мой бизнес» анонсировали несколько мероприятий для экспортеров. Все программы реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

23 января в 11:00 для предпринимателей состоится семинар «Актуальные вопросы экспорта 2025. Инфраструктура государственной поддержки экспорта в РФ и за рубежом. Работа с электронными площадками и международными базами данных». На семинаре участники узнают о текущей ситуации на рынке экспорта, доступных программах поддержки, эффективной работе с электронными площадками и международными базами данных для поиска партнёров и клиентов. Место проведения: г. Самара, ул. Главная, 3 (Самарский бизнес-инкубатор).

28 января в 12:00 состоится вебинар на тему «Вьетнам сегодня для российского бизнеса. Пошаговый разбор работы в топовых нишах Вьетнама». Участники онлайн-встречи смогут узнать об особенностях ведения деятельности во Вьетнаме в современных условиях.

21-25 февраля предприятия Самарской области смогут принять участие в фестивале-ярмарке российской продукции MADE IN RUSSIA, который пройдет в ОАЭ в г. Абу-Даби. В программу включены: участие в розничных продажах на ярмарке, проведение тематических деловых сессий и круглых столов, B2B-программа для российских компаний, участие в дегустационных мероприятиях и мастер-классах.

Подробнее о возможностях участия на mybiz63.ru/.