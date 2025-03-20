Выдачи автокредитов в России рухнули до двухлетних минимумов

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В России по итогам февраля 20255 года выдачи автокредитов достигли рекордно низких показателей почти в 77 миллиардов рублей. Как сообщили "Известия" со ссылкой на данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), этот уровень стал минимальным за последние два года.

Сложившуюся ситуацию специалисты связывают с тем, что банки выдают меньше автокредитов, поскольку ЦБ последовательно проводит политику "охлаждения" этого рынка. При этом главной причиной низких показателей автокредитов можно считать рост утилизационного сбора, следует из материала. Его платят продавцы, однако все издержки закладываются в стоимость автомобиля.

Как пояснил экономист Андрей Бархота, ведение утильсбора направлено на поддержку отечественного автопрома. Кроме того, по его словам, утильсбор также призван стимулировать иностранные бренды переносить производство в РФ.

Поскольку до 40% автопарка на продажу дилеры могут закупать в кредит, о для расплаты по долгам им нужно распродать товар, заметил Бархота. Для этого вводятся скидки, размер которой варьируется в зависимости от бренда и модели машины.

Таким образом, покупка авто в условиях низкого спроса на рынке может оказаться выгодной, уточнил Бархота. При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прогнозирует, что в 2025 году цены на автомобили продолжат повышаться, пишет РЕН-ТВ.