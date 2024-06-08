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Вячеслав Федорищев оценил результаты работы команды региона на ПМЭФ-2024

8 июня 2024 15:21
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Как отметил врио губернатора, сформировалось более точное понимание конкретных задач по направлениям.

Делегация Самарской области завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме этого года. В конце вчерашнего дня врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы СМИ и оценил, насколько продуктивно прошли встречи и переговоры в рамках форума.

Отвечая на вопрос об итогах недели, глава региона отметил, что подводить их еще рано, впереди предстоят рабочие выходные — запланированы важные мероприятия. В частности, на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы в субботу состоится обсуждение обсуждение пакета федеральных законов, связанных с налогами. В воскресенье врио губернатора планирует посетить Новокуйбышевск – оценить ход работ по очистным сооружениям в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», а также осмотреть город, пообщаться с людьми.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что одним из результатов этих неполных пяти дней стало знакомство со многими талантливыми людьми: «Это и команда Правительства Самарской области, моя команда, которая со мной уже на вот этом новом этапе развития. Это наши предприниматели, общественные деятели, люди, занимающиеся теми или иными видами благотворительности».

Как отметил врио губернатора, сформировалось более точное понимание конкретных задач по направлениям: «Сейчас мы будем работать под программой развития — не одну неделю, может быть, даже пару месяцев. Вместе с жителями, в каждом муниципальном образовании поговорим, с каждой отраслью. Но план конкретных оперативных действий формируется именно сейчас».

Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил общее впечатление от работы на форуме – желание федеральных коллег помогать в развитии региона.

Так, в ходе встречи по проекту портового хаба в Самарской области, была сформирована и уже начала работать совместная рабочая группа, в том числе с участием ГТЛК, которая имеет уникальные компетенции по строительству портов и управлению ими. «Было много подходов к этому проекту. Это не один проект на самом деле. Есть проект реконструкции тех портов, которые сейчас существуют и работают. Есть проект строительства новых портов в особой зоне Тольятти. Еще одна локация там, где у нас промышленное развитие идет опережающими темпами.  У нас промышленность очень сильная, она идет вперед. Нужна хорошая логистика, — пояснил руководитель области. — Поэтому проектом мы будем заниматься всерьез, по-настоящему, и доведем его до конца. А его параметры, я думаю, в течение лета мы согласуем с федеральным центром».

Также Вячеслав Федорищев рассказал о планах относительно строительства станции метро «Театральная» в Самаре: «Там нужно предметно, в деталях, понять, что мы можем сделать как Правительство Самарской области, чтобы процесс ускорить. Это работа ближайшего месяца. Станция в любом случае будет построена. То, что зависит от нас, мы сделаем максимально быстро и эффективно».

На ПМЭФ в этом году, по словам врио губернатора региона, регионом были подписаны хорошие проработанные соглашения. «Но вот что отличает работу на этом форуме, это то, что мы с командой провели очень много инициативных встреч с инвесторами, с теми, которые не работают сейчас в Самарской области, обсудили порядка 20 новых проектов в разных сферах – это и сельское хозяйство, и химия, машиностроение», —  отметил Вячеслав Федорищев.

Также в ходе работы на форуме были обозначены возможности масштабирования в сфере развития беспилотных авиационных систем, где у Самарской области уже есть хорошие результаты, обсуждалось создание в регионе новых передовых инженерных школ, намечены планы относительно реализации услуг газификации и догазификации в области.

«Конечно, результат — это построенный завод. Результат — это созданная передовая инженерная школа. Но в этом большом процессе мы первые шаги прошли, и достаточно хорошо. Получаем от партнеров уверенность в том, что они хотят реализовывать проекты. От нас теперь будет многое зависеть, как мы этим их желанием будем распоряжаться, создадим ли мы хорошие условия  (забегая вперед, скажу – создадим), будем ли мы достаточно открытыми, последовательными и принципиальными партнерами, с которыми хочется работать и дальше (будем). Наверное, так было всегда, команда, с которой я работал, так и поступала. Но я знаю, что теперь точно будет так. Поэтому будем работать», — заключил руководитель области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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