Володин в Самаре выступил против переезда семей трудовых мигрантов в Россию

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что низкоквалифицированные мигранты, работающие в России, не должны перевозить с собой семью.

Об этом он рассказал во время выездного совещания Совета Госдумы в Самаре.

По словам Володина, пригласившие на работу мигрантов предприятия должны нести ответственность за иностранного специалиста, пишет РТ.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких», — подчеркнул он.

Спикер отметил, что в законодательстве есть пробел, который позволяет это делать.

Ранее Володин заявил, что на рассмотрении в Госдуме находятся около 30 инициатив по вопросам миграционной политики.

По мнению экспертов, инициативу о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию необходимо обсудить и продумать.