Во временном взлете курсов доллара и евро к рублю обвинили спекулянтов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
аренда квартир в России подорожала за год на 5%
Аренда квартир в России подорожала за год на 5%
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
В Самаре пройдет концерт, посвященный Всемирному дню человека с синдромом Дауна
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Во временном взлете курсов доллара и евро к рублю обвинили спекулянтов

17 марта 2023 09:17
148
Во временном взлете курсов доллара и евро к рублю обвинили спекулянтов

Необычное поведение рубля, который в середине дня в четверг, 16 марта, резко ослабел по отношению к доллару и евро, а потом практически вернулся обратно, скорее всего, вызвано действиями спекулянтов. Об этом со ссылкой на оценку ситуации экспертами пишет «Коммерсантъ».

Курсы доллара и евро на Московской бирже взлетели в период с 12:25 до 12:30, достигнув 77,49 рубля и 82,62 рубля (плюс 1,2 и плюс 1,83 рубля), соответственно. Такой скачок сопровождался резким ростом объемов торгов, по доллару за десять минут прошла четверть от дневного объема, по евро — почти пятая часть.

В этот временной период происходило исполнение квартальных фьючерсов по валютным парам доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль (китайская валюта показала сравнимый рост). За пять минут в соответствии со специальной формулой высчитываются курсы, по которым будет происходить расчет, а основанием для конечного результата является усредненная цена сделок и заявок.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
466
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
409
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
413
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1447
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
580
Весь список