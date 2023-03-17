Во временном взлете курсов доллара и евро к рублю обвинили спекулянтов

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Необычное поведение рубля, который в середине дня в четверг, 16 марта, резко ослабел по отношению к доллару и евро, а потом практически вернулся обратно, скорее всего, вызвано действиями спекулянтов. Об этом со ссылкой на оценку ситуации экспертами пишет «Коммерсантъ».

Курсы доллара и евро на Московской бирже взлетели в период с 12:25 до 12:30, достигнув 77,49 рубля и 82,62 рубля (плюс 1,2 и плюс 1,83 рубля), соответственно. Такой скачок сопровождался резким ростом объемов торгов, по доллару за десять минут прошла четверть от дневного объема, по евро — почти пятая часть.

В этот временной период происходило исполнение квартальных фьючерсов по валютным парам доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль (китайская валюта показала сравнимый рост). За пять минут в соответствии со специальной формулой высчитываются курсы, по которым будет происходить расчет, а основанием для конечного результата является усредненная цена сделок и заявок.