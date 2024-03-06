Власти Латвии утвердили список продуктов, запрещенных к импорту из РФ

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Кабмин Латвии утвердил список продуктов, которые с 8 марта запрещено ввозить в страну из России и Беларуси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт правительства.

Так, под запрет попали картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох, фасоль, грибы - как сырые, так и консервированные. Также в списке - яблоки, арбузы, дыни и другие фрукты - сырые и сушеные, а также орехи.

Помимо этого, в Латвию нельзя ввозить из РФ и Беларуси зерновые - пшеницу, рожь, кукурузу, гречку, овес и ячмень, корма для животных, а также растительное масло - арахисовое, льняное, рапсовое и соевое.

Примечательно, что, по данным кабмина, в прошлом году 90 процентов латвийского импорта из РФ как раз составляли корма, крупы, бобовые и рапсовое масло, пишет РГ.