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Власти и Центробанк РФ не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары

21 февраля 2025 09:11
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Власти и Центробанк РФ не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары

Власти и Центробанк РФ не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА Новости в преддверии весеннего туристического сезона глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года, создавая трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца.

"Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары ред.)... Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто", - прокомментировал Аксаков.

Он предположил, что, скорее всего, все ограничения исходят от США, поскольку они как эмитенты долларов определяют "правила игры на этом рынке".

"Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем, с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать - это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой", - пояснил Аксаков.

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