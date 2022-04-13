Владимир Гутенев посетил Самару

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Во вторник, 12 апреля, Председатель Комитета ГД по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в рамках региональной недели посетил Самарскую Губернию, где принял участие в нескольких благотворительных мероприятиях.

Парламентарий приехал в пункт временного размещения беженцев из Донбасса, расположенного на территории детского лагеря «Космос-2». На данный момент в нем проживает 208 человек, эвакуированных из Мариуполя, большинство из которых – дети. Для взрослых обитателей Самарского ПВР было организовано несколько видов мастер-классов, дети приняли участие в «Космической вечеринке». При этом никто не остался без подарка.

Мероприятия были организованы в рамках совместной благотворительной акции Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям «Всегда рядом».

«Самое главное сейчас – это даже не оказание материальной гуманитарной помощи. Важно подставить свое плечо, поддержать теплым словом, помочь людям быстрее адаптироваться к мирной жизни. Именно на это направлены усилия Союза и Лиги: организовать досуг, дать возможность отвлечься от мыслей и воспоминаний», - отметил Владимир Гутенев.

Он также подчеркнул, что на счету благотворительного фонда «Всегда рядом», созданного по инициативе президента СоюзМаш Сергея Чемезова, собрано более 170 млн рублей. На эти средства осуществляется закупка необходимых продуктов питания и товаров первой необходимости, согласно поступающим заявкам. Работа по их мониторингу ведется совместно с региональными управлениями МЧС, а также с Министерством бороны РФ, при содействии которого гуманитарный груз направляется непосредственно на территорию Донбасса. На сегодняшний день СоюзМаш и Лига передали более 550 тонн помощи жителям ЛДНР.

После общения с беженцами парламентарий провел встречу с молодежным активом Самарской области в региональном отделении Партии «Единая Россия». В ходе общения Владимир Гутенев ответил на вопросы присутствующих, в свою очередь поблагодарил их за волонтерскую деятельность, в торжественной обстановке вручил грамоты и медали Союза машиностроителей России.

«Мы помогаем не только беженцам обрести новый дом, мир и уют, мы помогаем и себе - стать лучше через сострадание и отзывчивость», - сказал он в ходе чаепития.

В этот же день в Самарской областной станции переливания крови парламентарий присоединился к Донорскому движению Союза машиностроителей России и наряду с общественниками сдал кровь для нуждающихся.

Напомним, что Донорскому движению Союза машиностроителей России в этом году исполняется 10 лет. В мае 2012 года СоюзМаш и ФМБА заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по добровольной безвозмездной сдаче донорской крови. Первая акция состоялась именно в Самаре, на предприятии «Прогресс». Ежегодно в ней участвуют тысячи добровольцев из числа сотрудников промышленных предприятий и просто неравнодушных людей. В 2021 году членами Союза было сдано более 125 000 доз крови, самарским отделением – 5300 доз, что внесло значительный вклад в спасение жизней людей. Особое значение акция приобрела в разгар пандемии.