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Владимир Гутенев обсудил с самарскими судостроителями перспективы пассажирского судостроения в условиях санкций

31 мая 2022 20:44
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Визит начался с посещения местного судостроительного предприятия ЗАО «Нефтефлот.

Сегодня, 31 мая, председатель Комитета ГД по промышленности и торговле, член Центральной ревизионной комиссии Народного Фронта Владимир Гутенев в рамках региональной недели провел несколько рабочих встреч в Самаре.

Визит начался с посещения местного судостроительного предприятия ЗАО «Нефтефлот», который специализируется на строительстве грузопассажирских судов, а также выполняет различные виды их ремонтных работ. Встреча была организована региональным исполкомом ОНФ в Самарской области, на контроле у которого находятся вопросы, связанные с функционированием системы регулярных и туристических речных перевозок в регионе. 

Владимир Гутенев осмотрел производственные помещения и строящиеся суда, а также пообщался с заводчанами, обсудив с ними перспективы пассажирского судостроения в условиях санкций и импортозамещения.

Парламентарий отметил, что сейчас есть все возможности для того, чтобы кратно увеличить не только объемы производства, но и численность персонала. Для этого есть все необходимые ресурсы и хорошие перспективы.

«Исполнение программы по импортозамещению поможет выйти на полноценное восстановление флота путем замены вышедших из строя по сроку службы судов, расчеты на зарубежных партнеров не всегда оправдываются.

Кроме того, есть большой спрос на суда для туризма, для осуществления грузоперевозок. Есть целый сегмент специальных судов – это подводные кабелеукладчики, суда которые готовят к возведению сооружений на дне морских объектов. Есть такие проекты, как строительство универсальных и атомных ледоколов. Это тот уникальный продукт, который кроме нас мало кто может сделать или не может сделать никто. Уход в уникальность еще одно перспективное направление для развития», – подчеркнул он.

Владимир Гутенев обозначил, что для решения амбициозных задач, которые стоят перед судостроительной отраслью, в частности, необходимо большое внимание уделять подготовке квалифицированных кадров.

«Задача номер один - повысить престижность промышленных предприятий как работодателей. А мотивацией к выбору профессии должны выступать, в первую очередь, финансовая привлекательность, социальная защищенность и стабильное будущее. Комитет по промышленности и торговле направил на отзыв в Правительство несколько законопроектов, которые станут стимулирующими в этом вопросе. Они направлены на изменение оплаты труда, на увеличение рентабельности ОПК и расширение налоговых льгот на производителей электронной компонентной базы и электронной продукции», – резюмировал парламентарий.

Далее депутат осмотрел судно на подводных крыльях проекта «Валдай 45Р», вопрос запуска которого был решен накануне на условиях долгосрочного договора финансовой аренды. Это стало возможным благодаря совместной работе регионального исполкома ОНФ и правительства области при непосредственном участии Владимира Гутенева.

Там же глава думского Комитета по промышленности и торговле провел открытый диалог со студентами самарского речного техникума и ответил на интересующие их вопросы. Говорили о политике, международной повестке, инновационных проектах и перспективах развития Самарского региона, сообщает пресс-служба Союза машиностроителей России.

 

Фото:     пресс-служба Союза машиностроителей России

 

 

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