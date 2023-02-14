Виктор Кудряшов провел совещание по реализации в регионе проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации на территории региона пилотного проекта по установке стационарных автомобильных зарядных станций публичного доступа. В совещании также приняли участие заместитель председателя Правительства Наталья Катина, руководители и представители профильных министерств.

Напомним, в прошлом году Самарская область одной из первых вошла в федеральный проект, который предусматривает создание на территории регионов зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Проект реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета. В свою очередь, в Самарской области в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей разработан порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.



В этом году в губернии планируют установить 27 стационарных автомобильных зарядных станций, которые обеспечат возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в следующем году – еще 37.

«Уже найдены потенциальные инвесторы, которые готовы приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение. Часть затрат им будет возмещаться в виде субсидий. Подобраны площадки для размещения зарядных станций, есть договоренности с сетевыми организациями. Проект полезный, интересный, он отвечает требованиям времени, поэтому наш регион активно включился в эту работу», – подчеркивает председатель Правительства Самарской области.



Определены критерии, которым должны соответствовать объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электротранспорта. Так, на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения зарядная станция будет размещена на земельном участке объекта дорожного сервиса, имеющего в своем составе как минимум стационарную точку общественного питания и туалет; вне границ населенных пунктов – на территориях торгово-выставочных, музейно-выставочных и спортивных комплексов на оборудованных парковочных пространствах. Важное условие – возможность неограниченного круглосуточного доступа.

На совещании обсудили реализацию мероприятий по стимулированию спроса на электрический автомобильный транспорт и зарядную инфраструктуру в регионе. В настоящее время разрабатываются планы мероприятий, направленные на стимулирование спроса на электрический автотранспорт и развитие зарядной инфраструктуры. Среди них меры господдержки производителям такого транспорта, зарядных станций и комплектующих, льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.



Виктор Кудряшов поручил ответственным министерствам привлечь к участию в проекте владельцев топливных заправочных станций: «Если на традиционных АЗС, где уже создана необходимая инфраструктура, появится возможность и для быстрой зарядки электромобилей, это будет привычно и удобно для граждан».

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утверждённой Правительством Российской Федерации «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет 10%.

Фото: пресс-служба правительства СО