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Виктор Кудряшов провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации СО

19 января 2023 19:21
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Программа газификации активно реализуется на территории Самарской области.

Сегодня, 19 января 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации Самарской области. В работе штаба приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований области.

Напомним, программа социальной газификации получила развитие после подписания Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным закона о бесплатном проведении газопровода до границ земельного участка. В конце прошлого года программа стала бессрочной, что важно для людей, ожидающих проведения газовых магистралей мимо их места жительства.

Программа газификации активно реализуется на территории Самарской области.

«За прошлый год было принято 10,5 тысяч заявок от собственников, желающих подключить свое домовладение к газу. Для 4,6 тысяч заявителей работа выполнена – газ доведен до границ земельного участка. При этом более 2,5 тысяч человек, которые подготовили внутридомовое газовое оборудование и смонтировали систему отопления, уже подключились к газу, и сегодня могут пользоваться этим ресурсом. Таким образом, люди получили возможность существенной экономии по сравнению с отоплением электричеством или дровами», – отметил Виктор Кудряшов.
В настоящее время процесс приема заявок продолжается. Интенсивно ведется работа по проектированию объектов, уже более 400 внутрипоселковых газопроводов спроектировано.

На заседании штаба председатель облправительства поднял проблемы, связанные с организацией работы бригад, осуществляющих строительство газопроводов, и отметил наличие положительной динамики в их решении газораспределительными организациями. Как сообщил на совещании Иван Аветисян, председатель правления ООО «СВГК», определенного Региональным оператором газификации, сегодня на территории региона на строительстве 43 объектов общей протяженностью 37 км работает 45 бригад. В ноябре, в «высокий сезон», количество бригад было вдвое больше.

Виктор Кудряшов поручил областному министерству энергетики и ЖКХ до конца текущего месяца обновить планы-графики по подведению газопроводов к конкретным домовладениям. Графики должны быть максимально детализированы – главы муниципалитетов будут четко понимать, в каком месяце в конкретном населенном пункте на конкретной улице будет создана техническая возможность для подключения.

Отдельное внимание участники совещания обратили на необходимость более полного информирования заявителей о возможности заключения комплексных договоров технологического присоединения, типах и стоимости газового оборудования. В ближайшее время в газораспределительных организациях и многофункциональных центрах региона появятся стенды с наглядной информацией.

Председатель Правительства Самарской области призвал собственников негазифицированных домовладений к участию в социальной программе газификации: «Сегодня можно совершенно бесплатно, подав заявку, получить газопровод на границе своего участка. А льготным категориям граждан мы поможем с финансированием полного цикла работ по подключению газового оборудования».

Напомним, по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в список льготополучателей включены дополнительные категории, в том числе участники СВО и члены их семей. Всего в настоящее время в перечень включены 24 категории граждан.

 

Фото:   pxhere

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