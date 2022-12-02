Виктор Кудряшов: планы по реализации инфраструктурных проектов будут выполнены

94

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба (комиссии) по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Самарскую область представили также министр строительства Николай Плаксин, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.

Одной из центральных тем стала реализация инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств инфраструктурных кредитов и ресурсов Фонда национального благосостояния.



Правительство Российской Федерации разработало и внедрило комплекс механизмов, направленных на развитие территорий, строительство жилья, создание и модернизацию социальных и инфраструктурных объектов. Самарская область – регион, который последовательно работает над привлечением федеральных средств на совершенствование инфраструктуры, активно участвуя в федеральных проектах и государственных программах.



Это является одним из приоритетных направлением работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такую задачу глава региона ставит перед Правительством Самарской области. Наш регион является одним из субъектов Российской Федерации, который привлек наиболее значительные суммы в рамках механизмов ИБК и ФНБ.

На заседании комиссии Виктор Кудряшов доложил о том, как идет в Самарской области реализация проектов, финансируемых за счет инфраструктурных кредитов и средств Фонда национального благосостояния.



В текущем году с привлечением средств ИБК в регионе ведется строительство станции метро «Театральная». Реализация проекта предусматривает несколько этапов: подготовка территории, переустройство сетей связи, строительство стартового котлована в районе улицы Галактионовская и возведение аналогичного объекта в районе улицы Полевая. На все четыре этапа строительства получены положительные заключения государственной строительной экспертизы, ведутся строительно-монтажные работы.



«Буквально позавчера мы получили положительное заключение главгосэкпертизы по пятому этапу реализации – строительству перегонных тоннелей, притоннельных сооружений и станции, а заключить контракт на эти работы мы планируем в течение недели, это соответствует графику реализации проекта», – сообщил первый вице-губернатор.



Второй проект, на реализацию которого в Самарской области привлекли финансирование по линии ИБК – автомобильная трасса «Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Масштабный объект возводится в рамках государственно-частного партнерства. Дополнительно региону был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере более 9 млрд рублей. В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 69,9%, все средства инвестиционного бюджетного кредита по проекту обхода Тольятти освоены.



На заседании комиссии по региональному развитию Виктор Кудряшов представил также информацию о ходе исполнения четырех проектов, реализуемых за счет средств Фонда национального благосостояния. Благодаря этому сравнительно новому механизму в список модернизации был включен целый ряд объектов в дополнение к тем, которые область строит и реконструирует в рамках национальных проектов.



Работы на одном из объектов – реконструкция семи участков сетей в Куйбышевском районе будут выполнены в текущем году, а строительство водогрейной котельной поселка 116-ый километр Куйбышевского района Самара планируется завершить в первом полугодии 2023 года. В рамках финансирования по линии ФНБ в г. Жигулевске планируется строительство трех котельных (№14А, № 22А и № 13А), а также реконструкция Красноармейского группового водопровода от поселка Осинки до поселка Гражданский, строительство резервуаров и напорного водопровода в селе Красноармейское, эти объекты планируется завершить к концу 2023 года.



«Все работы ведем в соответствии с графиком, уровень освоения средств приближается к 100%. До конца года регион выполнит все обязательства перед федеральным центром», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО