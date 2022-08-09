Виктор Кудряшов: основной этап кризиса преодолен

73

В понедельник, 8 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению Губернатора региона Дмитрия Азарова провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики. Участие в нем приняли руководители министерств, главы муниципальных образований, представители надзорных ведомств, налоговых органов, депутаты Самарской губернской думы, члены общественных организаций и объединений.

Штаб в постоянном режиме ведет мониторинг ситуации в промышленности, на потребительском рынке и рынке труда. Оперативный орган взаимодействует с общественными объединениями, руководителями промышленных предприятий, вырабатывает и реализует антикризисные меры, актуальные в условиях внешнего санкционного давления.

Участники заседания проанализировали состояние крупных промышленных предприятий, ситуацию в агросекторе, на рынке труда и в сфере торговли за первое полугодие 2022 года. Как сообщила заместитель министра экономического развития и инвестиций Любовь Иванова, в условиях негативного влияния санкций различные производственные отрасли показали разнонаправленную динамику. За период с января по июнь примерно 20% отраслей промышленности региона продемонстрировали уверенный рост, 47% вышли на стабильные показатели и 32% - показали снижение объемов производства.

«Вместе с тем, несмотря на фактическое снижение физических объемов произведенной продукции, наблюдается рост объемов отгруженной продукции в номинальном выражении – порядка 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметила заместитель министра.

В наиболее сложном положении в первом полугодии оказался АвтоВАЗ, однако события последних месяцев говорят о том, что работа предприятия восстанавливается.

«Основной фактор, который будет способствовать росту промышленного производства – это восстановление производства на Волжском автомобильном заводе. Сегодня объем производства в автопроме за первое полугодие составил лишь 40% от уровня прошлого года, но в планах у АвтоВАЗа во втором полугодии произвести почти 140 тысяч автомобилей, это в два раза больше, чем с января по июнь. Сегодня мы видим, что многие производители автокомпонентов начали готовиться к реализации этой программы. Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается, и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади. На автозаводе с конца августа будут организованы продленные смены, которые будут продолжаться по 10 часов, а с сентября предприятие на трех линиях перейдет на шестидневную рабочую неделю. Это очень хороший уровень загрузки. В марте будет завершен монтаж оборудования, и на тольяттинской площадке начнется производство «Лада-Веста», что позволит в будущем году выйти на объем производства до 400 тысяч автомобилей в год. Это практически один из лучших показателей за последние годы. Здесь мы ожидаем значительных изменений, которые будут означать полное восстановление экономики региона», - прокомментировал ситуацию на автогиганте Виктор Кудряшов.

Министры регионального Правительства доложили о том, как работают меры господдержки, принятые на региональном и федеральному уровне, в различных отраслях. С начала года Правительство Российской Федерации сформировало 11 пакетов мер поддержки, включающих более 300 видов помощи. Это позволило предприятиям сохранить стабильность и развиваться, несмотря на последствия санкционного удара.

К важнейшим мерам поддержки относятся запуск программ льготного кредитования, снижение административной и налоговой нагрузки. Любовь Иванова особо отметила решение Правительства РФ, согласно которому в автоматическом режиме продлеваются сроки существования территорий опережающего развития в моногородах (ТОР). С соответствующим предложением регион обращался в федеральный центр.

«Принятое решение позволит компаниям, получившим статус резидента во второй или третий год функционирования ТОР, применять пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в течение полных 10 лет, что уравнивает их в правах с резидентами, получившими этот статус в первый год существования ТОР», - подчеркнула она.

Правительство региона предпринимало значительные усилия по включению предприятий региона в список системообразующих, чтобы, таким образом, обеспечить им доступ к мерам поддержки.

«Востребованность этих мер очень высока. Только на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам из федерального бюджета предприятиям было предоставлено 37 миллиардов рублей, и это существенно поддержало многие сферы экономики нашего региона. Правительство Самарской области практически в ежедневном режиме ведет мониторинг ситуации в экономике, сельском хозяйстве, промышленности, на потребительском рынке, и сегодня мы подвели промежуточные итоги. Они говорят о том, что наш регион справился с тем первоначальным шоком, который, наверное, вся экономика страны испытала в начале второго квартала. Сегодня, если мы оставим за скобками автопром, уровень промышленного производства в физическом измерении увеличился на один процент. Мы рассчитываем, что во втором полугодии это показатель существенно вырастет», - отметил Виктор Кудряшов.

Участники штаба обсудили ситуацию на рынке труда. Министр труда и занятости Ирина Никишина сообщила, что уровень зарегистрированной безработицы за последнюю неделю не изменился и составляет 0,7%. Количество открытых вакансий в 3,5 раза превышает число зарегистрированных безработных. Для работников, находящихся под угрозой высвобождения, были организованы временные и общественные работы, обучение новым специальностям. Объем средств федеральных субсидий на эти цели составил порядка двух миллиардов рублей.

Ситуация на рынке товаров массового спроса, их наличие и динамика цен – предмет пристального внимания властей. В последние месяцы наблюдается снижение цен на продовольственные товары: сказывается влияние сезонного фактора и расширения возможностей ярмарочной торговли. С апреля число ярмарок в регионе выросло на 39 единиц.

«Определенный оптимизм вызывает сельское хозяйство. За первое полугодие увеличилось производство мяса. Несколько снизилось производство молока, но это еще не конец года. Думаю, в целом по этому направлению у нас будет позитивный результат. Буквально вчера мы получили первые данные, что в Самарской области уже собран первый миллион тонн зерна, это очень хороший показатель для этого периода времени. Мы рассчитываем, что урожай текущего года будет значительно больше, чем в прошлом году, и возможно, мы даже выйдем на рекордные значения. Значимым результатом антикризных мер, которые принимает федеральное Правительство и Правительство Самарской области, является тенденция к снижению цен, мы фиксируем это, в первую очередь, по сезонной продукции сельскохозяйственного назначения. Существенно увеличилось количество ярмарок, мест, где сельхозтоваропроизводители могут представить свою продукцию, это влияет на цены. И, конечно, сегодня мы не видим ажиотажного спроса на такие продукты, как сахар, гречка или соль, есть достаточные запасы в торговой сети», - прокомментировал ситуацию на продуктовом рынке председатель областного Правительства.

Стабилизация цен фиксируется и в строительной отрасли, антикризисные меры привели к позитивным изменениям на строительном рынке.

«Благодаря продлению программы льготной ипотеки, решению Центробанка о снижении ключевой ставки, решениям Правительства по металлургической отрасли мы сегодня видим снижение цен на металл, большую группу строительных материалов, постепенное восстановление спроса в строительном секторе. Сегодня с уверенностью можно сказать, что план текущего года по вводу жилья, это 1800 тысяч квадратных метров, мы выполним и, возможно, даже перевыполним. Эти решения создают основу для того, чтобы в 2023-24 годах не допустить падения объемов ввода жилья, а наоборот, увеличить их. И сегодня, по числу выданных разрешений на строительство, мы видим, что интерес застройщиков к вводу дополнительных объемов сохраняется», - заключил Виктор Кудряшов.