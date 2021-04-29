Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы

235

Дополнительные выплаты к 9 мая получат ветераны Великой Отечественной и члены их семей. Об этом на заседании фракции «Единой России» в Самарской Губернской думе рассказал Губернатор Дмитрий Азаров.

Сумма составит по 10 000 рублей инвалидам и участникам войны, по 5000 рублей — труженикам тыла и блокадникам, по 2000 рублей — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны.

«В 2020 году мы вместе с вами восстановили справедливость в отношении ветеранов труда, в этом году коллеги выступали с дополнительным предложением поддержать их к 9 мая. Этот вопрос уже проработан. Пусть эти небольшие дополнительные выплаты, которых раньше не было в регионе, станут и знаком благодарности, и мерой поддержки наших ветеранов», - отметил Дмитрий Азаров.

Депутаты фракции «Единая Россия» единогласно поддержали решение руководителя региона.