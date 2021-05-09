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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы

9 мая 2021 10:05
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого из нас праздник, олицетворяющий бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, священную память о бесчисленных жертвах нашего народа, сокрушившего фашизм.

Великая Победа оставила глубокий след в сердцах всех поколений наших соотечественников, оказав огромное влияние на формирование национального характера и самосознания россиян.

Война вошла в каждый дом, затронула каждую российскую семью. Перебирая семейные письма и фотографии военной поры, слушая рассказы ветеранов, читая архивные документы и всматриваясь в кадры кинохроники, мы не перестаем удивляться и восхищаться героизмом и мужеством поколения победителей. Мы гордимся тем, что наши дедушки и бабушки, многие из которых навеки остались молодыми, внесли свою лепту в разгром ненавистного врага и передали нам свое главное достояние – любовь к Родине.

Жители нашей области внесли огромный вклад в Великую Победу. В годы войны именно наш областной центр, Самара, в прошлом – Куйбышев, стал «запасной столицей»: сюда были эвакуированы правительственные структуры и дипломатические миссии, а также 60 крупных промышленных предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили выпуск жизненно необходимой фронту продукции. За время войны в Куйбышеве были изготовлены десятки тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Признанием выдающихся заслуг города-труженика, ставшего кузницей оружия Победы, стало присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой доблести».

Сегодня как никогда важно отстаивать правду о войне, противостоять попыткам пересмотра ее итогов. В этом – наша ответственность и долг перед теми, кто избавил мир от коричневой чумы.

Дорогие ветераны! Проявив мужество, стойкость духа и готовность к самопожертвованию, вы подарили нам жизнь, возможность трудиться, растить детей и строить будущее под мирным небом. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для наших современников и потомков.

Завоеванная вами Победа ко многому обязывает нас. Она объединяет наше общество, учит быть достойными памяти тех, кто отстоял свободу нашей Родины, вдохновляет на новые свершения во имя величия и процветания России.

От всей души желаю вам и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания День Победы Дмитрий Азаров

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