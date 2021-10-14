Верховный суд отказал АО «Тольяттиазот» в кассационной жалобе на введение процедуры наблюдения в ООО «Томет»

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Верховный суд РФ 11 октября отказал ПАО «Тольяттиазот» в кассационной жалобе на введение процедуры наблюдения в ООО «Томет», поданной предприятием с подачи своих скрывающихся за рубежом владельцев – Сергея Махлая и Эндрю Циви. Летом 2019 года их вместе с тремя подельниками заочно признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере путем хищения экспортной продукции ТоАЗа. Их также обязали компенсировать ТоАЗу 77,3 млрд руб. и еще 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру завода, в рамках гражданского иска. «Томет», контролируемый принадлежащим Циви гонконгским офшором Triumph Development Ltd., был создан более десятилетия назад из активов, незаконно и в обстановке секретности выведенных из ТоАЗа. «Томет» был признан одним из солидарных ответчиков в рамках гражданского иска. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года.

Но мошенники демонстративно отказались выплачивать установленную судом компенсацию и вместо этого попытались довести «Томет» до банкротства, чтобы еще раз растащить по офшорам уже единожды украденные у ТоАЗа активы так, чтобы следов потом никто и никогда не нашел. Для этого «Томет», в то время возглавляемый ставленником Махлая Чабровым, с начала прошлого года прекратил рассчитываться с ТоАЗом за все оказываемые ему услуги – от охраны периметра до поставок сырья, равно как и выплачивать рабочим зарплату. Параллельно принадлежащие Махлаям Тольяттихимбанк и банк РТС стали нагружать «Томет» кредиторской задолженностью, которая превысила 1,5 млрд руб. Также сначала прошлого года на специализированных ресурсах стали публиковаться объявления о банкротстве «Томета».

Если бы план Махлая и Циви сработал, это привело бы не просто к разворовыванию активов «Томета», но и потере занятости около 200 членов трудового коллектива. Но когда в сентябре 2020 года ТоАЗ с подачи Махлаев обратился в суд с заявлением о банкротстве «Томета», в иске ему было отказано, так как ТоАЗ, на котором тогда заправлял еще один ставленник Махлаев Дмитрий Межеедов, вообще не признал факт причинения ущерба мошенническими действиями своих основных владельцев. Вместо этого на «Томете» в начале декабря суд ввел процедуру наблюдения, назначив временным управляющим Анатолия Селищева. Назначение Селищева в очередной раз и пытались оспорить Махлаи и Циви в Верховном суде. Ранее им уже оказали в апелляции в феврале, а 26 июля судья ВС РФ отказал в передаче дела на рассмотрение коллегии ВС РФ по экономическим вопросам. Но преступники, тем не менее, не оставили надежды провести банкротство по своему мошенническому сценарию и подали кассационную жалобу на это определение, которую ВС РФ и отклонил 11 октября.

Как сообщает сайт tltpravda.ru на «Томете», тем временем, в начале марта началось уже конкурсное производство, а Анатолий Селищев, отчет которого о финансовом состоянии «Томета» был принят судом, стал конкурсным управляющим. Актив после Чаброва, полномочия которого были прекращены судом, достался управляющему в удручающем состоянии: из двух агрегатов метанола работал один, второй более полугода простаивал после аварии, треть подвижного состава находилась в аварийном состоянии, в документации и финансах царил полнейший хаос. Поэтому Селищев сразу принялся за восстановление работоспособности «Томета», приведение в порядок бухгалтерской документации и инвентаризацию имущества. Важной задачей стало сохранение квалифицированных кадров, поэтому уже в мае рабочим на 10-15% повысили зарплаты. Повышение было сделано в том числе за счет того, что конкурсный управляющий уволил всю управленческую команду «Томета», доказавшую свою некомпетентность и неработоспособность. Чабров и каждый из его заместителей получали многомиллионные зарплаты, которые после их увольнения были направлены в ФОТ завода.

Первые же месяцы работы новой управленческой команды под руководством Селищева показали, что завод хорошо справился со сложной ремонтной кампанией. Сейчас оба агрегата работают в штатном режиме, суточная выработка выросла вдвое, отремонтированы сотни железнодорожных цистерн. Уже проведен ряд модернизационных мероприятий, планируются и новые, которые помогут сократить издержки, расширить логистические возможности и добавить в продуктовый портфель новые наименования.

А вот Сергею Махлаю упорное нежелание соблюдать закон и исполнять решение судов пока ничего хорошего не принесло. Один обвинительный приговор по делу о мошенничестве в 2008-2011 гг. у него уже есть, скоро будет завершено и передано в суд расследование дела об аналогичных преступлениях, совершенных в 2012-2013 гг. Это может увеличить сумму претензий к нему с 87 млрд рублей еще более чем на 50 млрд руб.

Кроме того, Махлай с сообщниками проходят подозреваемыми в делах о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Некоторые члены группировки Махлая уже арестованы по этим делам, получил обвинительный приговор один из ключевых членов группировки – бывший глава на 100% принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов. Из банка он управлял целой международной сетью офшоров, помогал выводить из ТоАЗа наиболее ликвидные активы, уклоняться от налогов, отмывать и обналичивать деньги. Часть средств из находившейся в его ведении «черной кассы» шла на подкуп депутатов, сенаторов, следователей, судей и других должностных лиц. Изначально Попов был арестован по делу об ОПС, и в процессе расследования выяснилось, что по личному распоряжению Махлая банкир в 2015 году пытался передать Верховному суду РФ $2 млн за выгодное Махлаю решение по спору с ФНС. В июне Попова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб.

Сам Махлай в августе 2021 года был признан судом банкротом, все его имущество арестовано и будет реализовано на открытых торгах в счет выплаты ущерба потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Как и в случае с «Тометом», Махлай любыми способами пытался затянуть процесс, либо увести его куда-то далеко в сторону от сути дела. Он даже затеял раздел имущества с женой Ириной Махлай, которую всеми силами пытался втянуть в дело в своем банкротстве, чтобы переписать имущество на нее и тем самым спасти от обращения взыскания хотя бы часть имущества.

В общем, «Томету» и его трудовому коллективу без алчных и вороватых Махлаев и Циви явно живется лучше, а все попытки отыграть назад и провести-таки банкротство с растаскиванием активов и увольнением рабочих разбились о принципиальную позицию суда. Это хорошая новость не только для «Томета», но и для ТоАЗа, который по-прежнему находится в руках международной мафии и служит ее дойной коровой, а рабочие находятся в положении заложников в грязной игре международной банды аферистов.

Все говорит о том, что как и «Томету», так и ТоАЗу нужны новые, эффективные собственники, заинтересованные в развитии предприятий, а не выкачивании из них денег в офшоры.

Алексей Напылов