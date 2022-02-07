ООО «Томет» подал в Самарский областной суд жалобу на решение Ставропольского суда  об приостановлении работы предприятия

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ООО «Томет» подал в Самарский областной суд апелляционную жалобу на решение Ставропольского районного суда Самарской области об административном приостановлении работы предприятия.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, 24 января суд первой инстанции вынес постановление об остановке предприятия на 30 суток. Соответствующее заявление подало местное управление Ростехнадзора, которое настаивало на принятии подобной меры из-за выявленных на «Томете» нарушений в области промышленной безопасности. Проверка производственного объекта II класса опасности «Площадка установки производства метанола» была проведена надзорным ведомством в период с 29 октября по 15 ноября 2021 года.

Претензии Ростехнадзора были связаны со сроками безопасной эксплуатации ряда технических устройств, несоответствием требованиям промбезопасности оснащения нагревательной трубчатой печи – печи конверсии метана, частичным отсутствием теплоизоляции и нарушением целостности металлического покрытия для защиты тепловой изоляции оборудования. Также у ведомства были замечания ко внутренним нормативным документам предприятия. Срок исполнения – до 15.02.2022.

С итогами проведенной проверки и решением суда первой инстанции ООО «Томет» не согласилось и направило жалобу на решение надзорного органа в Самарский областной суд.

По словам исполнительного директора ООО «Томет» Сергея Калинина, «К моменту рассмотрения заявления Ростехнадзора в Ставропольском районном суде Самарской области значительная часть нарушений уже была устранена. Часть нарушений, по которым еще проводились мероприятия по их устранению, не являются теми, которые подвергают опасности жизнь и здоровье людей и влекущими применение в отношении ООО «Томет» исключительной меры наказания – административного приостановления работы предприятия.

В ООО «Томет» разработана техническая программа и осуществляются все необходимые компенсирующие мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации предприятия как опасного промышленного объекта, все производственные процессы находятся под контролем».

Кроме того, подчеркнул Калинин, «для выполнения части запланированных работ по устранению отдельных нарушений требуются объективно более длительные сроки.

Мы принимаем меры, предусмотренные законодательством, по продлению сроков исполнения части пунктов предписания». «Томет» подал в Ростехнадзор соответствующее ходатайство о продлении сроков.

По словам руководителя, «24 января 2022 года при вынесении постановления о приостановлении работы предприятия Ставропольский районный суд Самарской области, по сути, проигнорировал все наши подтвержденные доказательствами доводы о том, что нарушения, над устранением которых мы сейчас работаем, не создают угрозу жизни и здоровью людей и не влекут ни техногенную катастрофу, ни причинение существенного вреда окружающей среде. Суд, удовлетворяя заявление Ростехнадзора, не исследовал и не дал надлежащей правовой оценки предоставленным ООО «Томет» доказательствам, не изучил техническую документацию по уже устраненным нарушениям и запланированным компенсирующим мероприятиям, которая была представлена в достаточно большом объеме».

«При назначении такой исключительной меры наказания суд не учел интересы трудового коллектива и социальные последствия остановки работы ООО «Томет» – считает Сергей Калинин. – Судом не были проанализированы и другие серьезные негативные последствия остановки работы предприятия, связанные с тем, что согласно решению Комсомольского районного суда Тольятти, «Томет» является одним из ответчиков по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере».

Напомним, по этому делу в 2019 году были заочно осуждены бенефициары ПАО «Тольяттиазот». На «Томет», как на аффилированное с ними лицо, обращено взыскание причиненного мошенничеством ущерба в сумме более 87 миллиардов рублей. Из них 77 миллиардов рублей необходимо выплатить «Тольяттиазоту», и 10 миллиардов рублей – миноритарному акционеру ТоАЗа – «Уралхиму», который решением суда назначен взыскателем долга, в том числе в пользу «Тольяттиазота».

«То есть, Ставропольский районный суд, согласившись с требованием Ростехнадзора об остановке работы ООО «Томет», фактически воспрепятствовал исполнению приговора по уголовному делу, так как возмещение ущерба ПАО «Тольяттиазот» напрямую зависит от стабильной работы «Томета», и сделал невозможным исполнение обязанности по взысканию ущерба, наложенной судом на «Уралхим» – резюмировал Калинин.

Алексей Напылов