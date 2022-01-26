Коррупционер вновь предстанет перед судом

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Суд снова рассмотрит уголовное дело экс-главы «Тольяттихимбанка» Александра Попова

27 января Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на обвинительный приговор экс-главе «Тольяттихимбанка» Александру Попову по уголовному делу о коррупции (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ). В июне 2021 года Центральный районный суд города Тольятти приговорил банкира к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Попов был признан виновным в попытке передать судье Верховного суда 2 млн долларов в качестве взятки.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, банкир, взятка, два миллиона долларов – соседство этих слов сегодня, пожалуй, никого уже не удивляет. Тем не менее, дело Александра Попова способно вызвать особый интерес и даже шокировать, поскольку касается одной из самых серьёзных и опасных проблем современного общества – коррупции.

Об Александре Попове сегодня известно многое, а благодаря блестящей работе следователей СК РФ, даже больше, чем хотелось бы самому банкиру. «Тольяттихимбанк», которым руководил Попов, принадлежит находящемуся в розыске Сергею Махлаю – совладельцу ПАО «Тольяттиазот».

Владельцы ТоАЗа – «красный директор» предприятия Владимир Махлай и его сын Сергей многократно прибегали к коррупционным методам решения всех проблем. В своё время они подкупили чиновников из областного комитета по имуществу и благодаря этому стали собственниками тольяттинского химкомбината. С тех пор «Тольяттиазот» превратился из процветающего завода в рассадник криминала и объект для обкатки офшорных схем по выкачиванию из предприятия денег и выводу активов. И только совсем недавно, в ноябре 2021 года на внеочередном собрании акционеров на ТоАЗе произошла смена руководства, и предприятие перестало быть инструментом незаконной деятельности своих хозяев.

Первые уголовные дела были возбуждены против Владимира Махлая еще в 2005 году, причем сразу по трем статьям УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, легализация (отмывание) средств, приобретённых незаконным путём, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Но именно подключенный Махлаем мощный коррупционный ресурс помог впоследствии развалить и закрыть эти дела. А на заводе продолжила процветать разработанная Владимиром Махлаем схема хищения экспортной продукции «Тольяттиазота». Заключалась она в следующем. Сначала продукция предприятия уходила по заниженной на 20-40% цене аффилированному швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, а потом перепродавалась уже по рыночной стоимости. Швейцарской фирмой владел партнер Махлаев – Эндрю Циви. Разницу с продаж мошенники делили между собой, налоги с этих незаконных операций не платились.

В 2011 году Сергей Махлай, видимо опьянев от вкуса криминальных денег, выкинул родного отца с предприятия, отобрав акции и лишив поста президента Корпорации «Тольяттиазот». Махлай-младший сразу же взял под контроль налаженную отцом схему хищений, и масштабы криминала на «Тольяттиазоте» при Сергее Махлае лишь выросли.

Вернёмся снова к Попову. Причём здесь он и «Тольяттихимбанк»? Когда имеешь криминальный бизнес, подобный Махлаевскому, тебе очень нужен «прикормленный», «ручной» банкир и финансовое учреждение, через которое можно безопасно проводить незаконные сделки и не бояться, что тебя накроют. Поэтому в 1993 году Махлаи создали «Тольяттихимбанк», который с некоторых пор и до своего ареста в 2019 году возглавлял Попов.

В «Тольяттихимбанке» Попов создал международный центр управления махлаевскими офшорами. Через ТХБ выводились сотни миллионов прибыли, полученные от незаконной экспортной продажи продукции «Тольяттиазота» по офшорной схеме. Контролировал все финансовые потоки Александр Попов. По оценкам экспертов, благодаря Попову около 30% прибыли не возвращалось на «Тольяттиазот». Но финансовое прикрытие махинаций с экспортными продажами – не единственное, в чём Попов проявлял свои криминальные таланты на благо преступного дела Махлаев.

Помогал Попов выводить не только деньги, но и активы. В 2009–2010 годах банкир с подачи Махлая незаконно вывел в офшор принадлежавшее «Тольяттиазоту» производство метанола стоимостью 228 млн рублей и расположенный под установкой земельный участок. Так появилось ООО «Томет». Точно по такой же схеме в 2005-2009 годах Попов вывел принадлежащий «Тольяттиазоту» агрегат аммиака, стоимость которого эксперты оценили в 2 млрд рублей. А в 2008 году благодаря помощи Попова аффилированные с Махлаями ООО «Родничок» и ООО «Контаз» продали кипрскому офшору свои пакеты акций «Тольяттиазота» по номинальной цене 1 рубль за ценную бумагу, уклонившись при этом от уплаты налогов на общую сумму 320 миллионов рублей. Если бы «Родничок» и «Контаз» продали свои акции по реальной цене, то могли бы выручить 1,15 млрд рублей вместо 1,7 млн, и 576,8 млн рублей вместо 861 тыс. рублей соответственно. Но честно платить налоги в расчеты Махлаев и Попова не входило.

На самом деле Попов сделал для Махлаев гораздо больше. На протяжении многих лет банкир успешно осуществлял мощную коррупционную поддержку криминальных деяний своих боссов. Многочисленные административные и уголовные дела со стороны налоговых, надзорных и правоохранительных органов разваливались или вовсе не возбуждались. Основную роль в этой деятельности играл мастер коррупционных дел Александр Попов.

Один из самых показательных эпизодов, обнажающих масштабы коррупционного размаха Махлаевского криминала, имеет отношение к уже упомянутому громкому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанному с хищением экспортной продукции «Тольяттиазота» в 2008–2011 годах. Дело было возбуждено СК РФ в 2012 году, а приговор внесен судом в 2019 году, а все фигуранты, включая Владимира и Сергея Махлаев, владельца Nitrochem Distribution AG Эндрю Циви и бывшего гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, были заочно приговорены к 8,5–9 годам лишения свободы. Суд обязал их также возместить ущерб от преступной деятельности в сумме свыше 87 млрд рублей.

На мысли о коррупционной защите, организованной фигурантами уголовного дела с помощью Попова, наводит те факты, что за осуждённых в ходе судебного процесса публично заступались многочисленные чиновники и «эксперты», в том числе сенаторы и депутаты Госдумы, и даже, как бы курьезно это ни звучало, руководитель Института проблем коррупции.

А вот ещё некоторые подозрительные примеры удачи, которая на первых порах сопутствовала Махлаям и их зарубежным сообщникам. Первый – когда судья Федерального арбитражного суда Московского округа В.А. Черпухина отменила решение налоговых органов о доначислении «Тольяттиазоту» налогов. Показательно, что некоторое время спустя налоги с предприятия всё же взыскали, а судью впоследствии уволили. И еще пример. В ходе расследования дела о мошенничестве следователи ходатайствовали об аресте гендиректора «Тольяттиазота» Евгения Королева, а судья Нижегородского областного суда М.В. Юрин отказал им в этом, не предоставив достаточных оснований, тем самым дав возможность Королеву скрыться за границей. И снова странное продолжение истории. Решение судьи впоследствии было отменено, а его самого понизили в должности и отправили заниматься мелкими административными делами в районном суде.

Поскольку Махлаи выжимали из «Тольяттиазота» все соки, и не выделяли необходимые средства даже на поддержание оборудования в исправном состоянии, нередко случались аварии, которые иногда приводили к человеческим жертвам, в том числе – к групповым несчастным случаям. А чтобы у местных управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора не было к хозяевам и руководству «Тольяттиазота» претензий и ведомства не мешали Махлаям и дальше обогащаться за счёт разваливающегося предприятия, велась постоянная коррупционная обработка чиновников надзорных органов.

Однако чем дальше шло расследование незаконной деятельности владельцев ТоАЗа, тем чаще коррупционный механизм Махлаев и их помощников давал сбои. Все меньше чиновников, правоохранителей и судей отказывались «помогать» мошенникам избегать ответственности. На очередном коррупционном эпизоде и погорел Александр Попов. Когда в 2012 году межрегиональная инспекция №3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС провела в отношении «Тольяттиазота» проверку и доначислила предприятию за 2010 год налог на прибыль на 160 млн рублей, Махлай отправил Попова, чтобы тот «уладил» вопрос. Банкир приготовил 2 млн долларов для передачи в ВС в качестве взятки и нашел посредников. Однако, по независящим от Попова причинам, свою задачу он до конца довести не смог.

Этот эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества, который СК РФ возбудил в 2019 году. В постановлении СК о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) от 16 мая 2019 г. указывается, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других юридических лиц.

В настоящее время в дело о создании ОПС Следственным комитетом объединены сразу несколько уголовных дел, которые в настоящее время расследуются: о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в период 2012-2013 гг. (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и др. Фигурантами по этим делам проходят Махлаи, Циви, ряд других связанных с ними лиц, в том числе и Александр Попов.

Вина Александра Попова в подготовке коррупционного преступления была доказана и суд уже вынес обвинительный приговор, однако, экс-банкир пробует его обжаловать – уж точно не в тюрьме планировал он провести следующие 7,5 лет. Но когда помогаешь отъявленным преступникам воровать миллиарды рублей и сам нарушаешь закон, ты должен быть готов понести за это ответственность перед обществом. Судьба Александра Попова стала в этом отношении неприятным уроком для других пособников преступлений, которых у беглых олигархов становится все меньше.

Пресечение деятельности Махлаевской ОПС стало итогом успешной деятельности следственных и судебных органов по избавлению тольяттинских предприятий из-под криминального гнета своих владельцев. Сейчас уже новые команды управленцев, заинтересованных в развитии предприятий, пришли на «Тольяттиазот», в «Тольяттихимбанк» и «Томет». Целенаправленная работа правоохранителей позволяет надеяться, что вскоре все активы «империи Махлаев» вернутся на путь закона.

Алексей Напылов