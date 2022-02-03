Cобрание акционеров ТоАЗа 27 ноября было законным постановил суд

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1 февраля 11-й Арбитражный апелляционный суд прекратил производство по апелляционным жалобам офшорных компаний Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited Сергея Махлая и Triumph Development Limited Эндрю Циви, контролирующих мажоритарный пакет акций ПАО «Тольяттиазот», на решение апелляционного суда Самарской области об обязательном проведении внеочередного общего собрания акционеров предприятия 27 ноября прошлого года. Таким образом, суд подтвердил правомерность созыва и проведения данного собрания.

Напомним, что Арбитражный суд Самарской области 19 ноября 2021 года удовлетворил исковое заявление миноритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» АО «ОХК «Уралхим» и АО «Химактивинвест» (совместно владеют более 10% предприятия) об обязании ТоАЗа созвать и провести внеочередное собрание акционеров завода. Суд удовлетворил требование «Уралхима» по возложению на него обязанности по провести собрание акционеров в срок до 27 ноября.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, на этом собрании были приняты решения о прекращении полномочий управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот» и совета директоров ТоАЗа, подконтрольных Махлаю и Циви, скрывающихся за рубежом. Был избран новый состав совета, а генеральным директором вместо управляющей компании стал Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший производственное предприятие «Уралхима» в Кирово-Чепецке.

Принятие этих важнейших для завода решений было обусловлено голосованием Олега Егерева, финансового управляющего Сергея Махлая, от имени офшоров – номинальных держателей контрольного пакета акций ТоАЗа, принадлежащего Сергею Махлаю. Это стало возможным благодаря признанию в августе прошлого года Сергея Махлая банкротом Арбитражным судом Самарской области. Согласно решению суда, имущество Махлая арестовано и будет реализовано для возмещения ущерба, нанесенного ТоАЗу и «Уралхиму» действиями бенефициаров «Тольяттиазота».

Махлай был признан банкротом после обвинительного приговора, вынесенного ему и Циви вместе с еще тремя сообщниками в июле 2019 года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). С заявлением о возбуждении уголовного дела «Уралхим» обратился еще в конце 2012 года. Потребовалось пять лет расследования и еще полтора года судебного следствия, чтобы собрать огромную доказательную базу по обвинениям, включая документы, свидетельские показания и переписку.

Как оказалось, Махлай с сообщниками годами занимались хищением экспортных поставок ТоАЗа. Суть преступной схемы заключалась в том, что завод продавал свою продукцию принадлежащему Циви швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG по заниженным на 20-40% ценам, а он затем перепродавал ее на мировом рынке уже по рыночным ценам. Таким образом, часть прибыли ТоАЗа на деле никогда не возвращалась на завод, а в российский бюджет не доплачивались миллиарды рублей налогов.

В рамках гражданского иска осужденных также обязали выплатить 77,3 млрд руб. ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. «Уралхиму», признанным потерпевшими по делу. Именно отказ Махлая выплачивать компенсацию и привел его к банкротству и назначению ему финансового управляющего. Мажоритарный пакет акций ТоАЗа и весь его имущественный комплекс находятся под арестом еще со времен расследования уголовного дела о мошенничестве, а теперь под арест попало его личное имущество в разных юрисдикциях. Оно будет реализовано на открытых торгах, а вырученные деньги пойдут на выплату компенсаций пострадавшим от его афер.

Собрание акционеров 27 ноября 2021 года стало важнейшим событием для ТоАЗа. В историю предприятия этот день войдет как долгожданный момент освобождения от окопавшихся на заводе международных аферистов. Завод, бывший некогда гордостью отечественной химии, но превратившийся в рассадник коррупции и прочего криминала, вернулся в российское правовое поле. Это стало возможным благодаря принципиальной позиции судов и профессиональной работе правоохранительных органов, показавших на примере этого сложнейшего дела, что даже борьба с влиятельной международной мафией им по плечу.

Алексей Напылов