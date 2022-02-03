Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области также отмечается положительная динамика пользования сервисом «Плати QR».
Популярность сервиса «Плати QR» от Сбербанка в регионах Поволжья растет ежемесячно 
В Самаре за сутки заболели 1808 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
«Совместные уведомления» — возможность делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком.
Новая услуга Сбера «Совместные уведомления» сбережёт семейный бюджет
«Единая Россия» не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
Самарские автоэксперты поддержали идею оставить нештрафуемый порог превышения скорости на отметке 20 км/ч
Cобрание акционеров ТоАЗа 27 ноября было законным постановил суд
Cобрание акционеров ТоАЗа 27 ноября было законным постановил суд
В течение года через службу занятости Самарского региона нашли работу почти 60 тыс. человек
В течение года через службу занятости Самарского региона нашли работу почти 60 тыс. человек
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
ФАС опубликовала рекомендации для сдерживания роста цен на сахар
ФАС опубликовала рекомендации для сдерживания роста цен на сахар
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.48
-0.65
EUR 86.28
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Cобрание акционеров ТоАЗа 27 ноября было законным постановил суд

3 февраля 2022 14:01
102
Cобрание акционеров ТоАЗа 27 ноября было законным постановил суд

1 февраля 11-й Арбитражный апелляционный суд прекратил производство по апелляционным жалобам офшорных компаний Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited Сергея Махлая и Triumph Development Limited Эндрю Циви, контролирующих мажоритарный пакет акций ПАО «Тольяттиазот», на решение апелляционного суда Самарской области об обязательном проведении внеочередного общего собрания акционеров предприятия 27 ноября прошлого года. Таким образом, суд подтвердил правомерность созыва и проведения данного собрания.

Напомним, что Арбитражный суд Самарской области 19 ноября 2021 года удовлетворил исковое заявление миноритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» АО «ОХК «Уралхим» и АО «Химактивинвест» (совместно владеют более 10% предприятия) об обязании ТоАЗа созвать и провести внеочередное собрание акционеров завода. Суд удовлетворил требование «Уралхима» по возложению на него обязанности по провести собрание акционеров в срок до 27 ноября.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, на этом собрании были приняты решения о прекращении полномочий управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот» и совета директоров ТоАЗа, подконтрольных Махлаю и Циви, скрывающихся за рубежом. Был избран новый состав совета, а генеральным директором вместо управляющей компании стал Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший производственное предприятие «Уралхима» в Кирово-Чепецке.

Принятие этих важнейших для завода решений было обусловлено голосованием Олега Егерева, финансового управляющего Сергея Махлая, от имени офшоров – номинальных держателей контрольного пакета акций ТоАЗа, принадлежащего Сергею Махлаю. Это стало возможным благодаря признанию в августе прошлого года Сергея Махлая банкротом Арбитражным судом Самарской области. Согласно решению суда, имущество Махлая арестовано и будет реализовано для возмещения ущерба, нанесенного ТоАЗу и «Уралхиму» действиями бенефициаров «Тольяттиазота».

Махлай был признан банкротом после обвинительного приговора, вынесенного ему и Циви вместе с еще тремя сообщниками в июле 2019 года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). С заявлением о возбуждении уголовного дела «Уралхим» обратился еще в конце 2012 года. Потребовалось пять лет расследования и еще полтора года судебного следствия, чтобы собрать огромную доказательную базу по обвинениям, включая документы, свидетельские показания и переписку.

Как оказалось, Махлай с сообщниками годами занимались хищением экспортных поставок ТоАЗа. Суть преступной схемы заключалась в том, что завод продавал свою продукцию принадлежащему Циви швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG по заниженным на 20-40% ценам, а он затем перепродавал ее на мировом рынке уже по рыночным ценам. Таким образом, часть прибыли ТоАЗа на деле никогда не возвращалась на завод, а в российский бюджет не доплачивались миллиарды рублей налогов.

В рамках гражданского иска осужденных также обязали выплатить 77,3 млрд руб. ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. «Уралхиму», признанным потерпевшими по делу. Именно отказ Махлая выплачивать компенсацию и привел его к банкротству и назначению ему финансового управляющего. Мажоритарный пакет акций ТоАЗа и весь его имущественный комплекс находятся под арестом еще со времен расследования уголовного дела о мошенничестве, а теперь под арест попало его личное имущество в разных юрисдикциях. Оно будет реализовано на открытых торгах, а вырученные деньги пойдут на выплату компенсаций пострадавшим от его афер.

Собрание акционеров 27 ноября 2021 года стало важнейшим событием для ТоАЗа. В историю предприятия этот день войдет как долгожданный момент освобождения от окопавшихся на заводе международных аферистов. Завод, бывший некогда гордостью отечественной химии, но превратившийся в рассадник коррупции и прочего криминала, вернулся в российское правовое поле. Это стало возможным благодаря принципиальной позиции судов и профессиональной работе правоохранительных органов, показавших на примере этого сложнейшего дела, что даже борьба с влиятельной международной мафией им по плечу.

 Алексей Напылов

Теги: Мошенники ТОАЗ Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мужчина из Похвистнево перевел мошеннику 2,3 млн рублей
03 февраля 2022, 09:51
Мужчина из Похвистнево перевел мошеннику 2,3 млн рублей
Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые предлагают сомнительный заработок в Интернете. Криминал
182
Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
02 февраля 2022, 09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
Все, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, могут обратиться в ближайший отдел полиции. Криминал
677
Тольяттинка перевела мошеннику с помощью банкомата свыше 200 тысяч рублей
01 февраля 2022, 10:55
Тольяттинка перевела мошеннику с помощью банкомата свыше 200 тысяч рублей
Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета. Криминал
459
В центре внимания
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
3 февраля 2022  13:55
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
243
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 февраля 2022  12:53
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
213
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
3 февраля 2022  11:54
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
267
Еще на одном участке федеральной трассы М5
3 февраля 2022  09:40
Еще на одном участке федеральной трассы М5 "Урал" ввели ограничения в Самарской области
214
В Самаре автобусы маршрутов №№1,50 и 51 3 февраля изменят движение
3 февраля 2022  09:28
В Самаре автобусы маршрутов №№1,50 и 51 3 февраля изменят движение
222
Весь список