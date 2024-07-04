Сотрудница тольяттинского банка не дала мошенникам похитить 800 000 рублей у местной жительницы

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В конце апреля текущего года на телефон 48-летней жительницы из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили женщине, что мошенники хотят снять деньги с ее счета, а для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет.

Доверчивая женщина сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции злоумышленника, попыталась оформить кредит на 800 тысяч рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Сотрудница финансовой организации – Екатерина Алексеевна начала расспрашивать женщину, для чего ей срочно понадобилась такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, предположила, что местную жительницу хотят обмануть мошенники.

Банковский работник стала действовать согласно разработанным сотрудниками полиции алгоритмом действия в подобных ситуациях и вызвала наряд полиции. Прибывшие на место оперуполномоченные уголовного розыска разъяснили доверчивой женщине, что та чуть не стала жертвой обмана.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

В торжественной обстановке начальник отдела полиции по Автозаводскому району 1 полковник полиции Денис Минаев совместно с общественниками вручили Екатерине Алексеевне благодарственное письмо. Бдительность сотрудницы банка, позволила пресечь мошеннические действия. Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.

«В случае, если вам звонят из банка и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте, тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться нужно в ближайший отдел полиции или по телефону 102», – подчеркнул Денис Минаев, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО