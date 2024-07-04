Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Демография», изменения по обращению с ТКО, кадровые назначения.
Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
К настоящему времени в Самаре работают 53 электронные панели.
По обращению горожан еще на нескольких остановках Самары установили электронные табло
Она  вновь будет доступна для самостоятельных тренировок жителями города.
Спортивная площадка в районе Ленинградского спуска самарской набережной получит новую жизнь
Для тушения пожара привлекалось 70 человек, 25 единиц техники.
Пожар в селе Ташелка Ставропольского района ликвидирован
ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП
ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП
Малышам до 3-х лет категорически не рекомендуется находиться на открытом солнце!
Врач-педиатр СамГМУ: о профилактике состояний у детей, связанных с летней жарой и солнечной активностью
Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.
Сотрудница тольяттинского банка не дала мошенникам похитить 800 000 рублей у местной жительницы
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.95
-0.04
EUR 94.58
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудница тольяттинского банка не дала мошенникам похитить 800 000 рублей у местной жительницы

4 июля 2024 17:49
141
Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.

В конце апреля текущего года на телефон 48-летней жительницы из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили женщине, что мошенники хотят снять деньги с ее счета, а для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет.

Доверчивая женщина сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции злоумышленника, попыталась оформить кредит на 800 тысяч рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Сотрудница финансовой организации – Екатерина Алексеевна начала расспрашивать женщину, для чего ей срочно понадобилась такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, предположила, что местную жительницу хотят обмануть мошенники.

Банковский работник стала действовать согласно разработанным сотрудниками полиции алгоритмом действия в подобных ситуациях и вызвала наряд полиции. Прибывшие на место оперуполномоченные уголовного розыска разъяснили доверчивой женщине, что та чуть не стала жертвой обмана.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

В торжественной обстановке начальник отдела полиции по Автозаводскому району 1 полковник полиции Денис Минаев совместно с общественниками вручили Екатерине Алексеевне благодарственное письмо. Бдительность сотрудницы банка, позволила пресечь мошеннические действия.  Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.

«В случае, если вам звонят из банка и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте, тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться нужно в ближайший отдел полиции или по телефону 102», – подчеркнул Денис Минаев, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Мошенники Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.
04 июля 2024, 15:44
В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным. Спорт
225
Над адаптацией показов для незрячих гостей театра «Дилижанс» будет работать тифликомментатор высшей категории Таиса Марченко.
04 июля 2024, 14:38
Театр «Дилижанс» выиграл грант на организацию тифлокомментирования
Над адаптацией показов для незрячих гостей театра «Дилижанс» будет работать тифликомментатор высшей категории Таиса Марченко. Культура
219
03 февраля 2022, 14:01
Cобрание акционеров ТоАЗа 27 ноября было законным постановил суд
Таким образом, суд подтвердил правомерность созыва и проведения данного собрания. Закон
4985
В центре внимания
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
4 июля 2024  19:36
На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
125
главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
4 июля 2024  13:35
Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
503
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
4 июля 2024  11:49
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
232
В Самарской области будет создан новый фонд «Служение людям». Это будет фонд для помощи не только участникам СВО и их семьям, но и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3 июля 2024  22:27
Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с ветеранами СВО меры дополнительной поддержки
458
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
3 июля 2024  14:33
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
579
Весь список