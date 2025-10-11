Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора

234

В полицию обратился 59-летний житель Тольятти. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой мошенников: неизвестные позвонили ему через мессенджер и, представившись сотрудниками одного из мобильных операторов, сообщили, что заканчивается договор на его номер, и присылали код, чтобы якобы продолжить обслуживание.

Для убедительности собеседники назвали личные данные заявителя и сказали, что скоро номер будет заблокирован и до него не смогут дозвониться родные.

Мужчина передал код из СМС-сообщения, после чего мошенники получили доступ к его личному кабинету на «Госуслугах» и оформили на тольяттинца кредиты на общую сумму более полутора миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.