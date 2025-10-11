Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель Renault Logan погиб на месте ДТП.
В Красноярском районе водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz
Владислав Шленев занял второе место в дисциплине «жим». Тренер спортсмена - Виктор Морозов.
Владислав Шленев из Самарской области - призер первенства Азии по пауэрлифтингу
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +10, +12°С.
12 октября в регионе местами дождь, до +13°С
Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях.
Сборная региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Также в этом сезоне самарская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России.
Елена Петрова из Самарской области выиграла Кубок России по альпинизму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора

11 октября 2025 15:12
234
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора

В полицию обратился 59-летний житель Тольятти. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой мошенников: неизвестные позвонили ему через мессенджер и, представившись сотрудниками одного из мобильных операторов, сообщили, что заканчивается договор на его номер, и присылали код, чтобы якобы продолжить обслуживание.

Для убедительности собеседники назвали личные данные заявителя и сказали, что скоро номер будет заблокирован и до него не смогут дозвониться родные.

Мужчина передал код из СМС-сообщения, после чего мошенники получили доступ к его личному кабинету на «Госуслугах» и оформили на тольяттинца кредиты на общую сумму более полутора миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Теги: Мошенники Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем.
11 октября 2025, 17:18
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем. Общество
251
04 июля 2024, 17:49
Сотрудница тольяттинского банка не дала мошенникам похитить 800 000 рублей у местной жительницы
Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию. Общество
1043
03 февраля 2022, 14:01
Cобрание акционеров ТоАЗа 27 ноября было законным постановил суд
Таким образом, суд подтвердил правомерность созыва и проведения данного собрания. Закон
5180
В центре внимания
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
178
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
406
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
829
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
342
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
618
Весь список