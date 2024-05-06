В «Жигулёвской долине» представят оборудование для реверс- инжиниринга

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Драйвером импортозамещения сегодня является реверс-инжиниринг, то есть обратное проектирование. Региональный центр инжиниринга в «Жигулёвской долине» совместно с компаниями-партнёрами регулярно проводит встречи, на которых презентуется оборудование для реверс-инжиниринга. Очередные встречи-презентации состоятся в технопарке 14 и 16 мая 2024 года.

14 мая с 11:00 до 14:00 пройдёт мероприятие «Контроль химического состава металлов как инструмент реверс-инжиниринга. Обзор рынка экспресс-анализаторов металлов».

Экспресс-анализ состава металлов в последнее время становится всё более актуальным. Какие методы контроля представлены на рынке, чем они отличаются, как интерпретируются полученные данные? Эти и другие вопросы можно будет задать экспертам. Участники ознакомятся с принципами работы лазерно-искрового и рентгенофлуоресцентного спектрометров, их возможностями и характеристиками.

Зарегистрированным участникам будет предоставлена возможность определения состава принесенных ими образцов.

16 мая с 10:30 до 15:10 состоится мероприятие «Современные инструменты реверс-инжиниринга. Обзор сканирующего оборудования SHINING 3D».

Лазерное 3D-сканирование значительно упрощает процесс измерения и реверс-инжиниринг деталей, узлов и изделий. Эта методика позволяет получать высокоточные трехмерные модели объектов, что помогает сократить затраты ресурсов на производство и разработку. Участники мероприятия смогут увидеть и ознакомиться с линейкой 3D-сканеров, некоторые из которых будут впервые демонстрироваться широкому кругу пользователей в РФ.

Участие в обеих встречах бесплатное, по предварительной регистрации. Подробности – на сайте технопарка «Жигулёвская долина» https://dolinatlt.ru/.