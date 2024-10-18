В «Жигулевской долине» пройдёт Самарский инжиниринговый форум «ПРОтехнологии-2024»

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14-15 ноября 2024 года на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» уже в шестой раз состоится Самарский инжиниринговый форум «ПРОтехнологии-2024».

Участие в масштабном событии примут руководители государственных корпораций и крупнейших промышленных предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций, представители вузов регионов.

Самарский инжиниринговый форум–2024 будет посвящён определению и обсуждению основных направлений и моделей развития инжиниринга и беспилотных систем, необходимых для обеспечения технологического лидерства Российской Федерации. Ещё одна ключевая тема – формирование концепции работы сети научно-производственных центров беспилотных авиационных систем с инжиниринговыми центрами.

«В новых экономических условиях особое внимание уделяется стимулированию отечественных разработок и достижению технологического лидерства нашей страны. Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения».

В программе форума - тематические дискуссии по самым разным направлениям развития отрасли. Представители федеральных институтов развития, органов власти, отраслевых предприятий обсудят кластерный подход к развитию отрасли БАС. Эксперты отрасли аддитивных технологий поделятся практическим опытом применения современных решений в сфере реверс-инжиниринга. Университетское и научное сообщество затронет тему новых компетенций для новых отраслей.

Форум станет площадкой для обмена опытом, налаживания профессиональных взаимосвязей и взаимовыгодного партнерства.

Программа, спикеры и регистрация – на сайте форума: http s ://technet-63.ru/ . Участие в форуме бесплатное.

Организаторами Самарского инжинирингового форума выступают Правительство Самарской области, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию». Генеральный информационный партнер - Медиагруппа «Комсомольская правда» в Самаре».

Инжиниринговый форум проводится в технопарке «Жигулёвская долина» с 2019 года и собирает сотни участников из регионов России. В предыдущие годы на форуме обсуждалась индустрия российского инжиниринга и промышленного дизайна, инжиниринг в отраслях топливно-энергетического комплекса, электронике и микроэлектронике, отрасли БАС.