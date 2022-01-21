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В «Жигулевской долине» обсудили проблемы экологичности предприятий топливно-энергетического комплекса»

21 января 2022 12:45
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В «Жигулевской долине» обсудили проблемы экологичности предприятий топливно-энергетического комплекса»

20 января в технопарке состоялся круглый стол «Устойчивое развитие и экологичность предприятий топливно-энергетического комплекса», в ходе которого эксперты в офлайн- и онлайн-форматах обсудили тему создания в Самарской области экономики замкнутого цикла.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

К участию в круглом столе были приглашены представители органов власти, профильных министерств, депутатского корпуса Самарской области, а также руководители ведущих предприятий, вузов и компаний региона, неравнодушные к проблемам экологии: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Тольяттинского госуниверситета, ПАО «Тольяттиазот», АО Куйбышевазот, ООО «МСК», ООО «Линде Инжиниринг Рус» и др.

Целью встречи стала консолидация представителей ТЭК, науки и институтов инновационного развития для выработки общих шагов по развитию экономики замкнутого цикла в регионе.

В ходе круглого стола обсуждались актуальные вопросы и проблемы отрасли через призму теоретических знаний и практических кейсов: устойчивое развитие предприятий топливно-энергетического комплекса (ESG) в условиях экономики замкнутого цикла, «зелёные» технологии для нефтехимии и нефтедобычи, применение ресурсосберегающих технологий на производстве, влияние на экологию и экономику экосистемы инноваций региона и многие другие.

Модераторами круглого стола выступили руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко и исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева. 

Открывая круглый стол, Альбина Евгеньевна отметила важность темы экологии и переработки отходов в России:

«Закончилось время небрежного отношения к природе, наступила новая эпоха с принципом «Загрязнитель платит». Мы должны быть разумными и превращать отходы в ресурсы. Давайте станем хозяевами своей земли, введём в быту и на производстве принципы бережливости, экономии ресурсов и задумаемся о том, как сделать наш мир несколько устойчивее.

Сегодня мы работаем в технопарке «Жигулевская долина». Я не первый раз здесь, и мне очень нравятся их подход. Именно новая повестка даёт не только новые вызовы, но и новые возможности для творческих людей, инноваторов.

Тольятти – город высококвалифицированных инженеров, он всегда был на передовом фланге. И сегодня мы видим, что технопарк становится коммуникационным элементом, связующим инновации и фундаментальные науки для создания принципиально новых решений в области утилизации и переработки отходов. Поэтому я приглашаю всех неравнодушных и ответственных граждан к сотрудничеству в этой сфере, а не к соперничеству. Отходов хватит на всех!»

В ходе встречи руководитель Александр Сергиенко представил участникам круглого стола возможности экосистемы «Жигулевской долины» как ключевого элемента в формировании инновационного профиля региона и рассказал о формировании нового трека работы технопарка в области ESG. 

«ESG – это социальная и экологическая ответственность бизнеса, власти и граждан. Меры, которые должны предприниматься, смогут улучшить окружающий мир. И, конечно, они - это не только экология. Безусловно, это развитие технологий, а, значит - инноваций. Поэтому мы в этой повестке. В настоящее время «Жигулевская долина» – один из лидеров России по развитию инновационного сегмента, и мы этим гордимся. Но мы не можем «почивать на лаврах», мы должны принимать вызовы, которые появляются у региона, страны, мира. 

Курс на переход к экономике замкнутого цикла в Российской Федерации задан Президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. Сегодня это зафиксировано в перечне правительственных инициатив социально-экономического развития страны согласно плану реализации национальных целей развития до 2024 года и их планированию до 2030-го.

Мы очень рады, что присоединились к лидеру, познакомились с Ассоциацией «Ресурс» и ее руководителем Альбиной Евгеньевной Дударевой - вовлечённым и широко информированным профессионалом. 

Стартап-движение, которое сформировалось в «Жигулевской долине», является частью стартап-движения России, и сейчас мы готовы не только формировать новый трек ESG и продуцировать идеи и решения, которые будут идти в реализацию и служить выполнению задач трансформации, но и уже представить действующие проекты в этом направлении. Новый трек в полной мере соответствует задачам, которые ставятся нашим губернатором, министром экономического развития и инвестиций по лидерству и участию в решении задач, имеющих технологическую и социальную доминанты».

Также на круглом столе прозвучали доклады представителей ведущих предприятий и вузов о применении «зеленых» технологий в сфере ТЭК.

Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства г.о. Тольятти Надежда Павлинова отметила, что именно в Тольятти впервые в России был запущен процесс раздельного сбора отходов и выразила озабоченность несовершенством существующих законов в природоохранном секторе, которыми многие предприятия активно пользуются:

«Сегодня мы продолжаем активно развивать это направление, начался переход к созданию материально-технической базы, и мы надеемся, что нам удастся выработать работающую схему определения типов отходов уже на уровне Федерации», отметила Надежда Ильинична. 

Главный специалист по охране окружающей среды ООО «Линде Инжиниринг Рус» Екатерина Дьяконова обратила внимание участников на стремительное сокращение самовозобновляемых ресурсов Земли и призвала к сотрудничеству в стратегических направлениях компании.

«Ответственное, разумное потребление – общемировая цель, переход к которой возможен через планомерное развитие экономики замкнутого цикла. Уменьшать, повторно использовать и утилизировать – три кита замкнутого цикла экономики, на которых основана логика разумного потребления. Благодаря общим усилиям членов ассоциации и органов, Самарская область может стать пилотным регионом, где будет апробирована технология формирования экономики замкнутого цикла», резюмировал встречу Александр Сергиенко.

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