В «Жигулевской долине» обсудили проблемы экологичности предприятий топливно-энергетического комплекса»

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20 января в технопарке состоялся круглый стол «Устойчивое развитие и экологичность предприятий топливно-энергетического комплекса», в ходе которого эксперты в офлайн- и онлайн-форматах обсудили тему создания в Самарской области экономики замкнутого цикла.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

К участию в круглом столе были приглашены представители органов власти, профильных министерств, депутатского корпуса Самарской области, а также руководители ведущих предприятий, вузов и компаний региона, неравнодушные к проблемам экологии: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Тольяттинского госуниверситета, ПАО «Тольяттиазот», АО Куйбышевазот, ООО «МСК», ООО «Линде Инжиниринг Рус» и др.

Целью встречи стала консолидация представителей ТЭК, науки и институтов инновационного развития для выработки общих шагов по развитию экономики замкнутого цикла в регионе.

В ходе круглого стола обсуждались актуальные вопросы и проблемы отрасли через призму теоретических знаний и практических кейсов: устойчивое развитие предприятий топливно-энергетического комплекса (ESG) в условиях экономики замкнутого цикла, «зелёные» технологии для нефтехимии и нефтедобычи, применение ресурсосберегающих технологий на производстве, влияние на экологию и экономику экосистемы инноваций региона и многие другие.

Модераторами круглого стола выступили руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко и исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева.

Открывая круглый стол, Альбина Евгеньевна отметила важность темы экологии и переработки отходов в России:

«Закончилось время небрежного отношения к природе, наступила новая эпоха с принципом «Загрязнитель платит». Мы должны быть разумными и превращать отходы в ресурсы. Давайте станем хозяевами своей земли, введём в быту и на производстве принципы бережливости, экономии ресурсов и задумаемся о том, как сделать наш мир несколько устойчивее.

Сегодня мы работаем в технопарке «Жигулевская долина». Я не первый раз здесь, и мне очень нравятся их подход. Именно новая повестка даёт не только новые вызовы, но и новые возможности для творческих людей, инноваторов.

Тольятти – город высококвалифицированных инженеров, он всегда был на передовом фланге. И сегодня мы видим, что технопарк становится коммуникационным элементом, связующим инновации и фундаментальные науки для создания принципиально новых решений в области утилизации и переработки отходов. Поэтому я приглашаю всех неравнодушных и ответственных граждан к сотрудничеству в этой сфере, а не к соперничеству. Отходов хватит на всех!»

В ходе встречи руководитель Александр Сергиенко представил участникам круглого стола возможности экосистемы «Жигулевской долины» как ключевого элемента в формировании инновационного профиля региона и рассказал о формировании нового трека работы технопарка в области ESG.

«ESG – это социальная и экологическая ответственность бизнеса, власти и граждан. Меры, которые должны предприниматься, смогут улучшить окружающий мир. И, конечно, они - это не только экология. Безусловно, это развитие технологий, а, значит - инноваций. Поэтому мы в этой повестке. В настоящее время «Жигулевская долина» – один из лидеров России по развитию инновационного сегмента, и мы этим гордимся. Но мы не можем «почивать на лаврах», мы должны принимать вызовы, которые появляются у региона, страны, мира.

Курс на переход к экономике замкнутого цикла в Российской Федерации задан Президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. Сегодня это зафиксировано в перечне правительственных инициатив социально-экономического развития страны согласно плану реализации национальных целей развития до 2024 года и их планированию до 2030-го.

Мы очень рады, что присоединились к лидеру, познакомились с Ассоциацией «Ресурс» и ее руководителем Альбиной Евгеньевной Дударевой - вовлечённым и широко информированным профессионалом.

Стартап-движение, которое сформировалось в «Жигулевской долине», является частью стартап-движения России, и сейчас мы готовы не только формировать новый трек ESG и продуцировать идеи и решения, которые будут идти в реализацию и служить выполнению задач трансформации, но и уже представить действующие проекты в этом направлении. Новый трек в полной мере соответствует задачам, которые ставятся нашим губернатором, министром экономического развития и инвестиций по лидерству и участию в решении задач, имеющих технологическую и социальную доминанты».

Также на круглом столе прозвучали доклады представителей ведущих предприятий и вузов о применении «зеленых» технологий в сфере ТЭК.

Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства г.о. Тольятти Надежда Павлинова отметила, что именно в Тольятти впервые в России был запущен процесс раздельного сбора отходов и выразила озабоченность несовершенством существующих законов в природоохранном секторе, которыми многие предприятия активно пользуются:

«Сегодня мы продолжаем активно развивать это направление, начался переход к созданию материально-технической базы, и мы надеемся, что нам удастся выработать работающую схему определения типов отходов уже на уровне Федерации», – отметила Надежда Ильинична.

Главный специалист по охране окружающей среды ООО «Линде Инжиниринг Рус» Екатерина Дьяконова обратила внимание участников на стремительное сокращение самовозобновляемых ресурсов Земли и призвала к сотрудничеству в стратегических направлениях компании.

«Ответственное, разумное потребление – общемировая цель, переход к которой возможен через планомерное развитие экономики замкнутого цикла. Уменьшать, повторно использовать и утилизировать – три кита замкнутого цикла экономики, на которых основана логика разумного потребления. Благодаря общим усилиям членов ассоциации и органов, Самарская область может стать пилотным регионом, где будет апробирована технология формирования экономики замкнутого цикла», – резюмировал встречу Александр Сергиенко.