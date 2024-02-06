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В ЦБ допустили продление льготной ипотеки

6 февраля 2024 10:11
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В ЦБ допустили продление льготной ипотеки

В Центробанке (ЦБ) допустили продление льготной ипотеки для определенных групп россиян. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

По его словам, продление возможно по отдельным социальным или региональным сегментам. Гузнов добавил, что в обсуждении продления программы важную роль играет Минфин, поскольку это ведомство распределяет траты из бюджета. Центробанк же, принимая решение, рассматривает вопрос больших рисков у россиян, а также то, что цена на квартиры не снижается.

Решение ввести эту категорию ипотеки в 2020 году было правильным, однако привело к обратному эффекту, когда начала предлагаться системно, отметил Гузнов. Так, подобные кредиты начали использовать в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без льготной ипотеки.

Ранее стало известно, что по итогам декабря 2023 года средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,4 миллиона рублей — это рекордный показатель за последние 15 лет. Эксперты связали это с ростом цен на жилье и ужесточением правил выдачи ипотеки по льготным программам.

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