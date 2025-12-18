В Тольятти развивается импортозамещающее производство механизмов рулевой системы для Lada

В Самарской области Команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области с рабочим визитом посетила Тольятти. Здесь представители организации оценили ход реализации крупного инвестиционного проекта в сфере промышленного производства. ООО «Рулевые системы» развивает производство механизмов рулевой системы с тягами и уплотнителем для Lada Iskra и Lada Vesta, а также для легких коммерческих автомобилей отечественного производства. Мощность предприятия — 450 тыс. единиц продукции в год. Значимые объемы выпуска позволяют заместить зарубежные аналоги рулевых систем.

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. На предприятии планируется создать 53 рабочих места. Создание столь крупного производства — это не только инвестиции в экономику региона, но и развитие смежных отраслей, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет.

«Задача Агентства — всестороннее сопровождение инвестиционных проектов. Рабочие визиты позволяют нам оценивать текущий этап их реализации, быть в диалоге с инвесторами, чтобы оперативно помогать в решении всех возникающих вопросов», — заявил Иван Манаев исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

В Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области инициаторам проектов готовы в режиме «одного окна» оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Повышение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».