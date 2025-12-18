В Тольятти развивается импортозамещающее производство механизмов рулевой системы для Lada

Я нашел ошибку
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Тольятти развивается импортозамещающее производство механизмов рулевой системы для Lada

162
В Тольятти развивается импортозамещающее производство механизмов рулевой системы для Lada

В Самарской области Команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области с рабочим визитом посетила Тольятти. Здесь представители организации оценили ход реализации крупного инвестиционного проекта в сфере промышленного производства. ООО «Рулевые системы» развивает производство механизмов рулевой системы с тягами и уплотнителем для Lada Iskra и Lada Vesta, а также для легких коммерческих автомобилей отечественного производства. Мощность предприятия — 450 тыс. единиц продукции в год. Значимые объемы выпуска позволяют заместить зарубежные аналоги рулевых систем.
Общий объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. На предприятии планируется создать 53 рабочих места. Создание столь крупного производства — это не только инвестиции в экономику региона, но и развитие смежных отраслей, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет.
«Задача Агентства — всестороннее сопровождение инвестиционных проектов. Рабочие визиты позволяют нам оценивать текущий этап их реализации, быть в диалоге с инвесторами, чтобы оперативно помогать в решении всех возникающих вопросов», — заявил Иван Манаев исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.
В Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области инициаторам проектов готовы в режиме «одного окна» оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.
Повышение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

