в технопарке «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В технопарке «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора

27 октября 2025 10:59
127
в технопарке «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора

На площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора, который собрал технологических предпринимателей и представителей целого ряда институтов развития. Участники смогли узнать все о мерах поддержки, действующих на региональном и федеральном уровнях.

В формате личных консультаций участники Дня инноватора смогли получить информацию об актуальных программах Фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области, Фонда содействия инновациям, Центра поддержки инжиниринга и инноваций, Агентства по технологическому развитию, Фонда «Сколково», а также самого технопарка. Сотрудники технопарка консультировали предпринимателей о возможностях, которые открывает перед ними статус резидента «Жигулёвской долины». 

«Самарская область является площадкой, где наука помогает создавать новые технологии. Регион входит в тройку лучших регионов РФ по уровню инновационной активности предприятий, в первую десятку по уровню научно-технологического развития.  Перед нами стоит не просто задача поддержать технологические проекты, но и помочь выводить их на рынок», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе сегодня выстроена экосистема поддержки инноваций, которая представляет собой механизм упаковки идей в успешные проекты: от финансирования, получения экспертной оценки проектов до доступа к инжиниринговой инфраструктуре.

Директор технопарка Александр Сергиенко подробно рассказал участникам об экосистеме поддержки инноваций. Напомним, что в начале октября технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге технопарков России. 

«Формат Дня инноватора постоянно дорабатывается для того, чтобы представители технологических инновационных проектов могли получить всю необходимую для них информацию по мерам поддержки в одном месте в оптимальном виде. В мероприятии принимают участие федеральные и региональные институты поддержки. Вместе с этим инициативные предприниматели, занимающиеся развитием технологий, могут узнать друг о друге, поскольку нами организованы не только презентации для инноваторов, но и предоставлены все возможности для общения и обмена контактами», – отметил Александр Сергиенко. 

Отдельной темой, которая вызвала живой интерес у представителей бизнес-сообщества, стала процедура получения статуса малой технологической компании (МТК). Своим опытом с участниками поделились Александр Голодяев, директор компании «ТАКО», резидента технопарка «Жигулёвская долина»; а также Эльвис Джалилов, директор ООО «Единый центр интеллектуальной собственности».

«Наша компания давно взаимодействует с технопарком «Жигулёвская долина». Мы являемся активными участниками конкурсов Фонда содействия инновациям, не стоим на месте и постоянно развиваемся. В планах получение статуса МТК, поэтому нам важно получить консультацию специалистов технопарка», - говорит Игорь Малахов, генеральный директор компании «Айком Технологии»

День инноватора регулярно проводится в технопарке «Жигулёвская долина». «Такие мероприятия очень нужны для того, чтобы у людей, приходящих в бизнес, складывалось полное понимание о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. И очень важно, что все участники Дня инноватора могут познакомиться и пообщаться друг с другом», - рассказывает Сергей Плешков, зам. директор по финансовому планированию компании «ДиДэ Инжиниринг»:

Организаторами Дня инноватора выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина».

Развитие технологического бизнеса является одним из приоритетов для региона. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
292
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
632
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
564
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
485
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
588
Весь список