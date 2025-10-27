в технопарке «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора

127

На площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора, который собрал технологических предпринимателей и представителей целого ряда институтов развития. Участники смогли узнать все о мерах поддержки, действующих на региональном и федеральном уровнях.

В формате личных консультаций участники Дня инноватора смогли получить информацию об актуальных программах Фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области, Фонда содействия инновациям, Центра поддержки инжиниринга и инноваций, Агентства по технологическому развитию, Фонда «Сколково», а также самого технопарка. Сотрудники технопарка консультировали предпринимателей о возможностях, которые открывает перед ними статус резидента «Жигулёвской долины».

«Самарская область является площадкой, где наука помогает создавать новые технологии. Регион входит в тройку лучших регионов РФ по уровню инновационной активности предприятий, в первую десятку по уровню научно-технологического развития. Перед нами стоит не просто задача поддержать технологические проекты, но и помочь выводить их на рынок», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе сегодня выстроена экосистема поддержки инноваций, которая представляет собой механизм упаковки идей в успешные проекты: от финансирования, получения экспертной оценки проектов до доступа к инжиниринговой инфраструктуре.

Директор технопарка Александр Сергиенко подробно рассказал участникам об экосистеме поддержки инноваций. Напомним, что в начале октября технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге технопарков России.

«Формат Дня инноватора постоянно дорабатывается для того, чтобы представители технологических инновационных проектов могли получить всю необходимую для них информацию по мерам поддержки в одном месте в оптимальном виде. В мероприятии принимают участие федеральные и региональные институты поддержки. Вместе с этим инициативные предприниматели, занимающиеся развитием технологий, могут узнать друг о друге, поскольку нами организованы не только презентации для инноваторов, но и предоставлены все возможности для общения и обмена контактами», – отметил Александр Сергиенко.

Отдельной темой, которая вызвала живой интерес у представителей бизнес-сообщества, стала процедура получения статуса малой технологической компании (МТК). Своим опытом с участниками поделились Александр Голодяев, директор компании «ТАКО», резидента технопарка «Жигулёвская долина»; а также Эльвис Джалилов, директор ООО «Единый центр интеллектуальной собственности».

«Наша компания давно взаимодействует с технопарком «Жигулёвская долина». Мы являемся активными участниками конкурсов Фонда содействия инновациям, не стоим на месте и постоянно развиваемся. В планах получение статуса МТК, поэтому нам важно получить консультацию специалистов технопарка», - говорит Игорь Малахов, генеральный директор компании «Айком Технологии»

День инноватора регулярно проводится в технопарке «Жигулёвская долина». «Такие мероприятия очень нужны для того, чтобы у людей, приходящих в бизнес, складывалось полное понимание о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. И очень важно, что все участники Дня инноватора могут познакомиться и пообщаться друг с другом», - рассказывает Сергей Плешков, зам. директор по финансовому планированию компании «ДиДэ Инжиниринг»:

Организаторами Дня инноватора выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина».

Развитие технологического бизнеса является одним из приоритетов для региона. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.