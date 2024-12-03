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В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора

3 декабря 2024 10:44
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В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора

Он призван помочь технологическим предпринимателям разобраться в возможностях, созданных на уровне региона и страны для развития инновационных проектов.

«Мы уделяем особое внимание инновационным предприятиям и создаем все условия для их динамичного развития. Регулярно проводим встречи с предпринимательским сообществом, чтобы в живом диалоге рассказать о новых мерах поддержки, ответить на все волнующие предпринимателей вопросы. И такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям – быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году День инноватора состоится в технопарке 12 декабря. В течение дня эксперты расскажут о действующих программах региональной и федеральной поддержки технологических предпринимателей, стартапов (в том числе студенческих), производственных предприятий, инжиниринговых организаций, IT-компаний. Участники события узнают, какие требования предъявляются к участникам Фонда «Сколково», потенциальным резидентам технопарка «Жигулёвская долина» и Научно-производственного центра БАС Самара.

Инноваторы получат практические рекомендации специалистов и пошаговые инструкции от тех, кто уже воспользовался льготами, выиграл грант, нашёл индустриальных партнёров.

Им также расскажут о возможностях привлечения грантовой поддержки Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Инновационного фонда Самарской области, о преференциях и микрогрантах Фонда «Сколково», акселерационных программах Регионального центра инноваций StartupSamara.

Глава региона Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что одной из приоритетных задач сегодня является повышение инновационного потенциала промышленных предприятий региона. «А для этого мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны», – акцентировал губернатор.

Во второй половине дня состоится несколько мастер-классов, посвящённых темам брендинга, ораторского мастерства, защиты интеллектуальных прав и пр.

В качестве приглашенных экспертов выступают Дина Державина, директор ООО «ДИДЭ ИНЖИНИРИНГ», Елена Лукина, основатель и креативный директор агентства брендинга и рекламы LENIN, Руслан Хоменко, основатель школы ораторского мастерства и др.
На площадке события будут проходить персональные консультации с экспертами, чтобы инноваторы из первых рук смогли получить информацию о доступных мерах федеральной и региональной поддержки.
Участие в мероприятиях Дня инноватора – бесплатное. Регистрация и актуальная программа – по ссылке: https://dolinatlt.timepad.ru/event/3129776/.

Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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