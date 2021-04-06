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В сёлах и деревнях Самарской области скоро будет высокоскоростной интернет

6 апреля 2021 17:27
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В сёлах и деревнях Самарской области скоро будет высокоскоростной интернет

В малых населенных пунктах появится более тысячи базовых станций в 2021 году 

Базовые станции установят в населенных пунктах страны с различным количеством жителей. От 100 до 249 человек – 383 станции, от 250 до 500 человек – 794. В населённых пунктах с населением 250–500 человек дополнительно будет установлено 1 525 точек доступа.

Департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с Министерством цифровизации России прорабатывается вопрос организации в регионе пилотной зоны по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Программа предусматривает установку базовых станций подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 жителей. Под действие проекта в регионе попадает 418 населенных пунктов. Из них в первую очередь будут обеспечиваться базовыми станциями подвижной радиотелефонной связи поселения, в которых отсутствует связь стандарта LTE (4G) сотовых операторов. Таких в Самарской области насчитывается 207 населенных пунктов. 

Вице-премьер России, Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”. 

“В приоритете — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удалённые её уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населённых пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений”, — рассказал Дмитрий Чернышенко.

До конца этого года в России к интернету будут подключены и все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Высокоскоростной интернет придет в села и деревни со 100–250 жителями, а мобильная связь – в населённые пункты с населением 100–500 человек.

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