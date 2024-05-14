Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре идет первый этап покоса травы на городских территориях
В Самаре идет первый этап покоса травы на городских территориях
Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов России
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
в создание двух новых производств в ОЭЗ «Тольятти» инвестируют более 6 миллиардов рублей
В создание двух новых производств в ОЭЗ «Тольятти» инвестируют более 6 миллиардов рублей
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
"Ночь музеев" в Детской картинной галерее приглашает самарцев
"Ночь музеев" в Детской картинной галерее приглашает самарцев
В России с 2025 года не будет понятия "бакалавр"
В России с 2025 года не будет понятия "бакалавр"
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.63
-0.19
EUR 98.85
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В создание двух новых производств в ОЭЗ «Тольятти» инвестируют более 6 миллиардов рублей

14 мая 2024 17:25
94
в создание двух новых производств в ОЭЗ «Тольятти» инвестируют более 6 миллиардов рублей

В особой экономической зоне «Тольятти» состоялось заседание экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Участники утвердили заявки двух компаний, которые теперь получат статус резидентов флагманской инвестиционной площадки региона.

Один из инициаторов планирует создать в ОЭЗ завод по производству энергетического оборудования. Общий объем инвестиций в проект составит 5,3 млрд рублей. В планах инвестора – запустить завод в середине 2027 года и создать на предприятии 400 новых рабочих мест.

Еще одним новым резидентом станет компания автокомпонентной отрасли. В ОЭЗ «Тольятти» инвестор намерен построить производство светотехнических изделий для автомобилей. Общий объем инвестиций в проект составит 950 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 367 новых рабочих мест.

Создание максимально комфортных условий для инвесторов – одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе, готовых площадок.

«Уверен, что очередные проекты в копилку нашего региона не только позволят создать порядка 1000 новых рабочих мест, но и позволят наращивать технологическую независимость нашей страны, способствовать развитию инженерных компетенций в Самарской области», - акцентировал Дмитрий Богданов.

ОЭЗ входит в число лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. В 2023 году на площадку ОЭЗ зашли шесть новых инвесторов. Сегодня резидентами флагманского проекта развития Самарской области являются 36 компаний, из них 19 уже запустили свои производства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
103
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
110
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
395
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
13 мая 2024  17:26
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
436
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
13 мая 2024  16:29
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
423
Весь список