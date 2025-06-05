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В Самару с рабочим визитом прибудет делегация Нижегородской области

5 июня 2025 17:37
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Предприятия Самары обсудят сотрудничество с коллегами из Нижегородской области.

10 июня в Самару с рабочим визитом прибудет делегация Нижегородской области во главе с министром промышленности, торговли и предпринимательства региона Максимом Черкасовым. 

В рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в этот день будет открыта специальная площадка «Биржа контактов», где предприниматели Самары и других городов региона смогут познакомиться с коллегами из Нижегородской области, обсудить перспективные совместные инициативы и договориться о сотрудничестве.

В составе делегации Нижегородской области в Самаре будут работать руководители 17 предприятий, специализирующихся на производстве химической продукции, полимеров, жгутов проводов, смазочных материалов, изделий из проволоки и стеклопластика, профессиональных клеевых и герметизирующих составов, поставке металлорежущего оборудования и др. 

Также в Самару прибудут руководители Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области, региональной Корпорации развития промышленности и предпринимательства, Центра поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.  

Участниками В2В переговоров в рамках бизнес-миссии могут стать представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством товаров и предоставлением услуг. Для этого необходимо заполнить приложенную форму анкеты участника и отправить ее на адрес электронной почты: dp_msp@samadm.ru. По этому же адресу, а также по тел. 8 (846) 332-28-14 можно задать интересующие вопросы.

Мероприятие состоится 10 июня в Конференц-зале «Бриллиант» гостиницы «Lotte Hotel». Начало в 10:00.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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