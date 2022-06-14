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В Самарской области заработал новый асфальтобетонный завод и лаборатория

14 июня 2022 17:14
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Установка готова производить до 160 тонн в час асфальтовых смесей, обладает повышенной точностью дозирования компонентов.

В Самарской области увеличилось количество установок, обеспечивающих поставку высококачественной асфальтобетонной смеси на объекты, реализуемые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Приведение в нормативное состояние дорог, внедрение современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог, развитие сферы стройматериалов, внедрение новых технологий, подготовка кадров – задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров. «Работы еще очень много. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона», — неоднократно подчеркивал Губернатор.

Новый асфальтобетонный завод на территории городского округа Кинель запустили в начале июня этого года. Установка готова производить до 160 тонн в час асфальтовых смесей, обладает повышенной точностью дозирования компонентов, а также обеспечивает соблюдение экологических норм взаимодействия с окружающей средой. 

«Завод может производить любые марки асфальтобетона с надлежащим качеством. Сама установка российского производства и является одной из самых технологичных. Основными мотивами приобретения современного оборудования стали требования на соответствие новому ГОСТу и желание продолжать участвовать в ремонте и строительстве объектов по дорожному нацпроекту. Возможность применять новейшие технологии и материалы. Кроме того, наш новый завод экологичный, работает на природном газе, в отличие от установок предыдущего поколения, работающих на мазуте», - рассказал Олег Советкин, генеральный директор дорожно-строительной кампании. 

Запуск в эксплуатацию установки обеспечит производство асфальтобетонных смесей с актуализированными эксплуатационными характеристиками, таких как: А32НН, А16ВН, ЩМА16 и других.

«В новых ГОСТах основной показатель качества - это зерновой состав. Современные заводы снабжены большим количеством горячих бункеров, где можно отдозировать чётко узкие фракции щебня и минеральных материалов, для более точного содержания их в асфальтобетонной смеси. Что и требуют новые ГОСТы» - пояснила Ольга Панафенова, начальник отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Особое внимание в процессе изготовления асфальтовых смесей предназначено контролю качества выпускаемой продукции. Рядом с асфальтобетонным заводом обустроили современную лабораторию.

«У нас больше 150 позиций оборудования. Основными функциями нашей лаборатории является испытания строительных материалов, это бетонные смеси, асфальтобетонные смеси и все, что в них входит: щебень, битум, минеральный порошок, все составляющие. Здесь мы испытываем такие показатели, как стойкость колееобразования, пределы прочности, сдвигоустойчивость и т.д.», - разъяснил Антон Бурков, заместитель начальника лаборатории.

Уже на сегодняшний день загрузка лаборатории высока. В день проводится до 25 тестов на входном и операционном контроле качества изготавливаемых асфальтобетонных смесей.  

«Наличие лаборатории, безусловно, важно. Потому что любое производство должно контролироваться посредством лабораторных испытаний. Лаборатории важны не только на производстве, но у контролирующих органов. У заказчика есть своя лаборатория, у строительного контроля есть лаборатория, на всех этапах ремонта или строительства контроль необходим, чтобы как можно, точно можно оценить качество производимых работ. Чем больше таких лабораторий, тем выше качество производимой продукции и проводимых испытаний», - добавила Ольга Панафенова.

Напомним, в 2022 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Самарской области в нормативное состояние приведут около 297 км автомобильных дорог общего пользования. 

Отметим, на всех объектах дорожное покрытие будет уложено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16, ЩМА 20, асфальтобетона марок А 16 ВН и А 16 ВТ. Всего, планируется уложить более 2,5 млн. квадратных метров дорожного покрытия, свыше 400 тысяч тонн высококачественной асфальтобетонной смеси. 

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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