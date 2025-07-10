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В Самарской области за полгода забраковали почти полтонны молочной продукции

10 июля 2025 16:14
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В Самарской области за полгода забраковали почти полтонны молочной продукции

В Самарской области за первое полугодие 2025 года выявили и изъяли из оборота почти 500 килограммов некачественной молочной продукции. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, под запрет попали 29 партий молочки, не соответствующей стандартам безопасности.

Всего за шесть месяцев специалисты ведомства отобрали для анализа 1356 проб различных молочных товаров, произведённых как местными, так и иногородними предприятиями. В результате проверки выяснилось, что 54 образца не отвечают требованиям технического регламента Таможенного союза, причём в 41 случае были обнаружены нарушения по микробиологическим критериям — это говорит о риске для здоровья потребителей.

Производители и поставщики, чья продукция не прошла контроль качества, теперь должны будут заплатить штрафы на общую сумму 820 тысяч рублей. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что проверки молочной продукции в регионе будут продолжены, чтобы некачественные товары не попадали на прилавки магазинов, пишет АиФ-Самара.

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