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В Самарской области в мае годовая инфляция составила 8,01%

24 июня 2024 13:28
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В Самарской области в мае годовая инфляция составила 8,01%

Инфляция в регионе сложилась ниже, чем в России (8,30%) и в Приволжском федеральном округе (8,06%).

Банк России 21 июня 2024 года обнародовал данные по инфляции по регионам. Что касается Самарской области, то в мае 2024 года инфляция в регионе достигла 8,01% против 7,71% в апреле, пишет СитиТраффик. 

Отмечается, что в мае цены на продукты выросли на 8,28% после 7,64% в апреле. Цены на молоко, кисломолочную продукцию росли, поскольку у предприятий молочной отрасли увеличились расходы на заработную плату, сырье и транспортировку. Однако годовой рост цен на молоко и молочную продукцию оставался ниже, чем общий рост цен на товары и услуги в мае.

Издержки кондитерских фабрик на импортное сырье росли из-за повышения мировых цен на какао-бобы из-за неурожая в странах-экспортерах. Все это привело к росту цен на шоколад и шоколадные конфеты в годовом сопоставлении.

Менее заметным в мае было снижение цен на тепличную продукцию из-за увеличившихся расходов тепличных хозяйств, в том числе на оплату труда и логистику. Поэтому годовой рост цен на помидоры ускорился, а огурцы продолжали дешеветь, но уже не так быстро.

Снизились поступления в регион импортного картофеля по сравнению с 2023 годом. Это стало причиной годового удорожания картофеля (в апреле он дешевел в годовом выражении).

Цены на непродовольственные товары в мае за год выросли на 7,63%, в апреле — на 7,36%. Во многом аналитики ЦБ объясняют ускорение роста цен сохранением высокого спроса на ряд товаров. В мае активно росла цена на одежду, лекарства, парфюмерию и косметику, поскольку высокая потребительская активность позволяла производителям и поставщикам переносить в цены рост издержек на сырье, логистику, а также оплату труда.

В мае также ускорился рост цен на новые легковые автомобили отечественных марок из-за возросшего потребительского спроса.

Годовой прирост цен на услуги в мае уменьшился до 8,05% после 8,20% в апреле. Как отметили аналитики ЦБ, основной причиной этого стал эффект высокой сравнительной базы прошлого года в динамике цен на отдельные услуги.

В мае 2023 года восстановление спроса на туризм в условиях ограниченного числа доступных зарубежных направлений привело к значительному удорожанию отдыха за границей и, в частности, в Турции. По этой причине туристический поток частично перераспределился на юг России, что привело к заметному росту цен на отдых на таких курортах. В мае 2024 года туристические поездки в Турцию и на Черноморское побережье России подорожали не так сильно. В итоге годовой прирост цен на эти услуги снизился.

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