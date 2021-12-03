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В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей

3 декабря 2021 13:07
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В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей

В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей. Мерами господдержки – «Семейная ферма», «Агростартап» и «Агростартап-регион» - воспользовались 30 местных сельхозтоваропроизводителей. 

Развитие сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест на селе и, как результат, увеличение объемов натуральной продукции самарского производства, доступной для всех жителей нашего региона, - часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии граждан. Глава региона не раз отмечал, что именно субъекты малого и среднего предпринимательства являются драйверами развития сельскохозяйственной отрасли.

Как подчеркивают сами фермеры, поддержка государства является существенным подспорьем в становлении и развитии агробизнеса. 

«На средства гранта были приобретены - трактор, который помог механизировать ручной труд, линия по забою птицы, миникомбикормовый завод, что позволило самим начать делать корма. Все это дало мощный толчок и скачок вперед в развитии, значительно облегчило наш труд, увеличило объемы продукции, да и новые рабочие места появились», - рассказал фермер Николай Сидоров из села Большое Микушкино. 

Фермер Сидоров занимается не совсем обычным, но, как показала практика, прибыльным для нашего региона делом - производством перепелиных яиц и мяса. Бизнесу уже 11 лет. Начинал с домашнего подворья, а сейчас в перепелином хозяйстве уже 5 тысяч голов. «В инкубатор закладываем сразу единовременно около 2 тысяч яиц и уже через 16 дней выводятся цыплята, - говорит Н. Сидоров. – Корма замешиваем сами. Покупаем зерновые, минеральные добавки, витамины – все, чтобы вырастить поголовье здоровым».

Диетическая продукция хозяйства Сидорова известна на всю область - поступает на оптовые базы, в рестораны и в небольшие магазины. По слова фермера, именно поддержка государства помогла масштабировать бизнес и добиться таких результатов.

Грант государства помог осуществить мечту начинающему фермеру – Татьяне Шматенко из Исаклинского района. В 2020 году на средства господдержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» фермер занялась разведением индюков. Вместо мини-фермы было построено комфортное помещение на 300 голов птицы и приобретен трактор. 

«Некоторые задают вопрос: а зачем трактор в птицеводстве? Но он нам очень облегчил труд. Мы и снег на нем чистим, и сено заготавливаем, солому перевозим, зерно и корма доставляем, – делится Татьяна. – Грант дал возможность расшириться».

Одна индюшка за шесть месяцев может снести до 100 яиц, потом ее производительность снижается, рассказывает Татьяна Шматенко. Поэтому поголовье обновляется раз в полгода. Фермер старается наладить бесперебойный процесс выращивания птиц. Каждый месяц закладывает в инкубатор по 60 яиц. В планах – увеличить поголовье до одной тысячи особей.

Особое внимание рациону индюшек. Все по старинке: без антибиотиков и усилителей роста, только натуральные ингредиенты – зерно, мел, ракушки, пророщенное зерно и лук. 

«Меня хорошо знают и доверяют. Берут и маленьким деткам, и пожилым, да и сами мамы, папы с удовольствием кушают экологическое и полезное мясо индейки, - говорит Татьяна Шматенко. – Спрос на диетическое мясо уже вышел за пределы района».  

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