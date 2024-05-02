В Октябрьске Волга унесла лодку со взрослыми и детьми

114

Вечером 1 мая оперативному дежурному поступил вызов: в городе Октябрьск на реке Волга терпит бедствие маломерное судно. Двое взрослых и двое детей на лодке ПВХ в результате поломки мотора оказались в сложной ситуации: судно, лишенное возможности управляться, течением реки сносилось дальше от берега.

В 16.30 от спасательной станции города Октябрьск для оказания помощи терпящим бедствие на акваторию реки вышел спасательный катер. В ходе проведения поисковых работ дрейфовавшая по течению лодка была обнаружена. Терпящее бедствие судно спасатели отбуксировали к береговой линии. В 17.45 спасательная операция была окончена, сообщает ПСС по Самарской области.