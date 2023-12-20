В Самарской области увеличили тарифы на газ

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Департамент ценового и тарифного регулирования утвердил новые тарифы на газ в Самарской области.

— Для квартир, где есть только газовые плиты, цена вырастет с 8,92 до 9,91 рубля за кубометр. Аналогичный тариф будет для тех, у кого нет газовой плиты, но есть газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения, — говорится в приказе ведомства.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, газ будет стоить дешевле — 8,14 рубля. Сейчас цена — 7,33 рубля за кубометр.

Если же люди используют газ еще и для отопления, цену будут рассчитывать исходя из тарифа на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 6420 рублей. Вырастет тариф до 7130 рублей.

Новые расценки вступят в силу 1 июля 2024 года.

— Об увеличении тарифа попросило ООО «Газпром межрегионгаз Самара» — компания является поставщиком природного газа. Оптовую стоимость голубого топлива с 1 июля 2024 года увеличат на 11,2% — в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и проектом приказа Федеральной антимонопольной службы. Тарифы на транспортировку газа вырастут на 7%. Стоимость снабженческо-сбытовых услуг также увеличится, — следует из пояснительной записки к документу.

Поднимут с июля 2024 года и другие тарифы ЖКХ, пишет 63.ру.