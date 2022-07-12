В Самарской области у компаний выросла потребность в новых сотрудниках

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию со спросом на персонал в Самарской области: в июне в регионе было открыто на 10% больше вакансий, чем в мае. Это самый существенный месячный прирост по количеству вакансий с начала года.

Наиболее сильный помесячный прирост вакансий наблюдается в сфере страхования – в июне в Самарской области было открыто на 118% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли специалисты сферы закупок (+26%), специалисты по маркетингу, рекламе, PR (+23%), юристы (+22%), профобласть «Добыча сырья» (+21%), «Административный персонал» (+19%), «Транспорт, логистика» (+17%), «Высший менеджмент (+14%), «Продажи» (+14%), «Строительство, недвижимость» (+12%).

В шести сферах количество предложений о работе сократилось: на 1% в автобизнесе, на 2% в научно-образовательной сфере, также на 2% в индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), на 3% в сфере ИТ, телеком, на 5% в сфере безопасности, на 22% в профобласти «Госслужба, НКО».