В Самарской области свыше 495 тысяч жителей выбрали электронные трудовые книжки

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В 2020 году в России появился электронный формат трудовой книжки. С той поры количество работников в Самарской области, сделавших выбор в пользу ЭТК, составило 495393 человека, 25747 из которых начали вести свои электронные трудовые книжки в этом году.

«Такой формат ведения сведений о трудовой деятельности очень удобен, так как позволяет исключить внесение ошибочных или неточных данных, открывает новые возможности для дистанционного трудоустройства, а также обеспечивает работникам быстрый и удобный доступ к информации», — рассказала управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Получить необходимые сведения из электронной трудовой книжки можно в режиме онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг. Все данные будут предоставлены в виде выписки, заверенной цифровой подписью. Данный документ можно сохранить на компьютере, мобильном устройстве или электронном носителе, а также распечатать или направить по электронной почте. Кроме того, при необходимости данную информацию можно получить и на бумажном носителе — для этого следует обратиться в МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области.

Переход на электронную трудовую книжку осуществляется на добровольной основе и может быть проведён только после обращения к работодателю с соответствующим заявлением. Для тех, кто впервые устроился на работу, начиная с 2021 года, все сведения об их трудовой деятельности будут формироваться сразу в электронном виде.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30).