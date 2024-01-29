В Самарской области студентов готовы взять на работу в 9% вакансий

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала рынок труда для молодых специалистов и выяснила, в каких профессиональных сферах они наиболее востребованы, а также на какую заработную плату могут рассчитывать.

На сегодняшний день около 9% от всех активных вакансий являются потенциально подходящими для молодых соискателей – то есть, не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и возможность работать, будучи студентом, а также ряд других признаков. В Самарской области таких вакансий — 9% от общего числа.

При этом конкурс среди молодых специалистов весьма высокий – сразу 10 резюме на вакансию. Наиболее жесткая конкуренция за рабочие места среди молодежи наблюдается в Северо-Кавказском ФО и в Москве – там на одну молодежную вакансию приходится по 14 соответствующих резюме. Проще всего найти работу молодым специалистам в Центральном ФО, где на одно место претендуют в среднем 7 резюме.

В топ-5 профессиональных сфер, где спрос на молодых специалистов наиболее высок, вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (47% от общего числа вакансий для молодежи), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» (по 27%), «Административный персонал» (22%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (13%). При этом конкретные специализации, на которые компании готовы брать молодежь, отличаются в зависимости от того, постоянная это работа или подработка.

Так, в рамках постоянного трудоустройства работодатели чаще всего предлагают начинающим специалистам позиции менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4,0%), поваров (3,7%), учителей (2,1%) и специалистов по подбору персонала (1,8%). В свою очередь, для подработки компании предлагают молодежи вакансии продавцов и кассиров (23,5% вакансий), курьеров (12,2%), операторов call-центров (7,5%), упаковщиков (7,2%), официантов и барменов (6,1%).

«На фоне дефицита молодежи (20-30 лет) конкуренция работодателей за молодые кадры растет и будет расти. Эффект демографической ямы и постепенное «вымывание» молодежи в структуре трудоспособного населения сохранятся как минимум на ближайшее десятилетие. Многие банки, ИТ-компании, консалтинговые агентства и пр. регулярно набирают студентов-стажеров с прицелом на будущее — выращивают из них ценных профессионалов в надежде, что они, проникнувшись корпоративным духом, после окончания учебного заведения продолжат сотрудничество уже на постоянной основе. Также была, есть и остается необходимость во временном персонале. Люди уходят в отпуска и декреты — возложенные на них обязанности сами себя не выполнят. Вот и «объявляются в розыск» переводчики, редакторы, офис-менеджеры, операторы, помощники бухгалтера, ассистенты отдела маркетинга и т.д. Причем каждая из этих временных позиций может стать постоянной — счастье в руках студента. Наконец, в любое время года появляются сезонные предложения: бармены, повара, водители, агенты по продаже недвижимости и пр.», — комментирует Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.

Сами начинающие специалисты, которые находятся в поисках постоянной работы на полный день, чаще всего размещают резюме менеджеров по продажам (7,0%), программистов (6,0%), дизайнеров и художников (5,2%), секретарей (3,9%) и менеджеров по работе с партнерами (2,4%). В качестве подработки молодые соискатели обычно выбирают работу продавцами (7,0%), администраторами (6,0%), официантами и барменами (5,0%), курьерами (3,9%), а также упаковщиками (2,4%).

Уровень зарплат, которые работодатели предлагают молодым специалистам, на 11 тыс. руб. ниже, чем в среднем по рынку – 51 тыс. руб. против 62 тыс. руб. По сравнению с началом 2021 года среднее предложение в молодежных вакансиях выросло сразу на 19 тыс. руб.