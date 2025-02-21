В Самарской области растет число продавцов на маркетплейсах

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Больше 4,2 тысяч предпринимателей из Самарской области продают товары на Яндекс Маркете - за год их число выросло на 22%. В топ самых продаваемых категорий вошли: косметика и парфюмерия, бакалея, посуда и кухонные принадлежности, телефоны и бытовая химия.

«Спрос на онлайн-шопинг продолжает расти — за год количество уникальных пользователей на маркетплейсах увеличилось примерно на 12%. Вместе с этим увеличилось и среднее количество покупок на одного человека. При этом большую часть оборота генерируют регионы, по данным АКИТ, в 2024 году на них приходилось более 75%. В некоторых регионах доля онлайн-продаж даже выше общероссийского уровня», - отмечает руководитель партнерского направления Sellmonitor Евгения Козлова.

По ее словам, для региональных предпринимателей выход на маркетплейсы — это перспективное направление с возможностью быстро масштабироваться на российском рынке. «Кроме того, маркетплейсы продолжают вкладываться в развитие логистической инфраструктуры, что положительно сказывается на спросе в регионах. Например, на Маркете появилась мультипоставка: система подсказывает, куда лучше отгружать товар для увеличения продаж. При этом маркетплейс с помощью витрин дает возможность собрать вокруг своего магазина аудиторию из лояльных покупателей, не вкладываясь для этого в создание и продвижение собственного сайта или соцсетей», - резюмировала эксперт.