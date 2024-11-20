В Самарской области промышленные малые и средние предприятия привлекли на развитие более 5 миллиардов рублей

172

Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» промышленные предприятия, расположенные на территории Самарской области, за девять месяцев 2024 года привлекли почти 5,3 млрд рублей.



Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для развития бизнеса.



В регионе уже создана сеть центров «Мой бизнес», где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Для инвесторов работает Агентство по привлечению инвестиций, готовое оказать всю необходимую поддержку инвесторам в режиме «одного окна».



«Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, реализовывать новые проекты и развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь все свои идеи и планы», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В целом по России объем финансирования промышленных МСП за девять месяцев составил более 309,4 млрд рублей и сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. На долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки.



«Из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тыс. привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств», - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.



Кредитные средства промышленные малые и средние компании привлекают по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.



Обратиться за консультацией по финансовым мерам господдержки предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.