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В Самарской области пройдет Стартап-тур фонда «Сколково»

14 марта 2024 13:01
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В Самарской области пройдет Стартап-тур фонда «Сколково»

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» примет этап нового сезона стартап-тура, который ежегодно проводит фонд «Сколково».

Это масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок. Тема этого года — «Региональный форсаж». Уже стартовал прием заявок на участие. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

«В этом году впервые был проведен конкурс за право принять стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона фонд  с местным соорганизатором подготовили программу, основанную на прошедшей отбор концепции», — сказал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Стартап-тур начнется 28 марта в технопарке высоких технологий ХМАО-Югры. За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск, Омск, Тольятти, Ижевск, Ростов-на-Дону и Липецк. «Жигулевская долина» стала одним из победителей конкурса. Технопарк является региональным оператором Сколково и уже неоднократно принимал у себя региональные этапы крупного события для инноваторов страны.

В Тольятти этап стартап-тура-2024 пройдет 18 апреля и будет посвящен развитию беспилотных авиационных систем в России. Событие состоится при поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова.

«Самарская область активно включилась в работу по развитию отрасли беспилотной авиации, новой отрасли для нашей страны. У нас уже действует экспериментальный правовой режим по беспилотникам, совместно с инвестором мы запустили завод по производству грузовых дронов, создаем научно-производственный центр в «Жигулевской долине, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы рады снова принять в регионе участников стартап-тура. Это отличная площадка для обмена опытом, идеями, лучшими практиками, мнениями. И, уверен, это станет мощным трамплином для талантливых разработчиков из Самарской области и других субъектов страны».

Участие в мероприятии примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы и опытные инвесторы. В программе мероприятия — прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов.

Условия для успешного развития бизнеса в регионе — одна из ключевых задач в работе областного правительства. Также​ в губернии организована поддержка инвестпроектов. Специалисты Агентства по привлечению инвестиций Самарской области (НО АПИ) ​в режиме «одного окна» сопровождают предпринимателей​ на каждом этапе реализации инвестпроектов, пишет Обоз-инфо.

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